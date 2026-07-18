Así es Twenty Four, la marca de ropa que Enzo Fernández lanzó con Valentina Cervantes

Enzo Fernández decidió dar un paso más allá de su carrera como futbolista y desembarcó en el negocio de la moda junto a su pareja, Valentina Cervantes. Ambos presentaron Twenty Four, una marca de indumentaria que busca convertirse en una nueva fuente de ingresos y fortalecer su perfil empresarial, siguiendo el camino que ya recorrieron otras figuras del fútbol como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

La firma fue anunciada en mayo de 2026 y está inspirada en el estilo de vida de la pareja. Según explicaron durante el lanzamiento, la propuesta apunta a prendas cómodas, versátiles y pensadas para quienes viajan con frecuencia, un concepto que definen como «effortless lifestyle» o ropa para usar tanto en el día a día como durante los traslados.

Una marca inspirada en la familia y en el número de Enzo

El nombre Twenty Four hace referencia al número 24, el dorsal que identificó a Enzo Fernández durante gran parte de su carrera y especialmente en la Selección argentina. La campaña de lanzamiento también tiene un fuerte componente familiar: participaron el propio futbolista, Valentina Cervantes y sus hijos, Olivia y Benjamín.

En sus redes sociales, la pareja presentó el proyecto como «un sueño construido en familia», remarcando que detrás de la marca hubo meses de trabajo y planificación.

Qué vende Twenty Four

La primera colección está enfocada en un estilo urbano y deportivo e incluye prendas para hombres, mujeres y niños, entre ellas:

Remeras de algodón.

Hoodies y buzos.

Joggers.

Camperas.

Shorts y bermudas.

La colección apuesta por una paleta de colores sobria, con predominio del negro, blanco, gris y verde oliva, una estética vinculada al streetwear.

Cuánto cuestan las prendas

El lanzamiento también generó repercusión por el valor de los productos. De acuerdo con los precios informados al momento de la presentación:

Remeras: alrededor de $65.000 .

. Pantalones deportivos: cerca de $119.000 .

. Camperas: aproximadamente $139.000.

Un negocio que puede transformarse en otro ingreso millonario

Aunque todavía es un emprendimiento reciente, Twenty Four representa una estrategia cada vez más habitual entre los futbolistas de elite: convertir su imagen en una marca comercial.

Enzo Fernández ya posee contratos publicitarios internacionales gracias a su presente en el Chelsea y en la Selección argentina. Ahora apuesta a desarrollar una empresa propia que pueda crecer independientemente de su carrera deportiva. Si la marca logra consolidarse en Argentina y luego expandirse a mercados como Europa, donde la pareja también tiene una fuerte presencia, podría convertirse en una nueva unidad de negocios de alto valor.

Además del lanzamiento comercial, la presentación reunió a varias figuras del deporte, entre ellas Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico, lo que le dio una importante visibilidad a la nueva firma.

Con información de Medios