Lluvia, viento y nieve: el combo que se instaló en la cordillera y el Alto Valle, ¿hasta cuándo seguirá?

Con el ingreso de un nuevo frente frío a la Patagonia, distintas regiones comenzaron a registrar condiciones que combinan lluvia, viento y nieve. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico del tiempo para detallar cómo afectará este clima tanto a la región cordillerana como al Alto Valle.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Tras las precipitaciones registradas durante la noche del viernes, el organismo nacional informó que las lluvias podrían continuar durante este sábado 18 de julio.

En líneas generales, la temperatura máxima se mantendrá en los 11°C y la mínima en 6°C. En ciudades como Roca y Neuquén, se esperan lluvias con una probabilidad de entre 10 y 40%.

El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte del día y además, se informó que otro factor determinante será el viento con velocidades de 7 a 12 km/h y ráfagas de hasta 60 km/h, la jornada más complicada será durante la tarde.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

Por otra parte, la cordillera se prepara para una jornada más intensa y fría. La temperatura máxima se mantendrá entre los 5°C y los 3°C, mientras que la mínima en los -2°C y -1°C.

El tiempo en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura registrará lluvias y nevadas con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%. Estas condiciones se mantendrán durante todo el día, pero hacia la noche baja la probabilidad.

Al igual que en el Alto Valle, el otro factor determinante es el viento que en la franja horaria de la tarde se intensificará y las ráfagas podrán alcanzar los 51-59 km/h.