Así es el Mercedes-AMG G63 de Enzo Fernández y Valu Cervantes: el SUV de lujo que vale más de 200.000 euros

Enzo Fernández no solo destaca dentro de la cancha con el Chelsea y la Selección argentina. También lo hace fuera de ella gracias a uno de los vehículos más exclusivos del mercado: un Mercedes-AMG G63, un todoterreno de lujo cuyo precio supera los 200.000 euros en Europa antes de sumar opciones de personalización.

El futbolista fue visto en varias oportunidades conduciendo este modelo por las calles de Londres, donde reside desde su llegada al Chelsea. Se trata de uno de los vehículos preferidos entre deportistas de elite y celebridades por su combinación de lujo, potencia y presencia.

Un V8 de 585 caballos y aceleración de deportivo

El Mercedes-AMG G63 conserva la clásica silueta cuadrada de la Clase G, pero debajo del capó esconde un motor V8 biturbo de 4.0 litros con 585 CV y 850 Nm de torque. Además, incorpora tecnología mild hybrid de 48 voltios.

Entre sus prestaciones más destacadas se encuentran:

Motor V8 biturbo de 585 CV.

Tracción integral permanente 4MATIC.

Caja automática AMG Speedshift de nueve velocidades.

Aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 4,4 segundos .

. Velocidad máxima limitada electrónicamente a 220 km/h.

Un lujo que puede superar ampliamente los 200.000 euros

El precio de entrada del nuevo Mercedes-AMG G63 ronda los 185.000 libras esterlinas en Reino Unido, mientras que las versiones más equipadas rozan o superan las 200.000 libras. En otros mercados europeos, dependiendo de la configuración MANUFAKTUR y los opcionales elegidos, el valor también supera con facilidad los 200.000 euros.

A esa cifra suelen añadirse elementos exclusivos como:

Pinturas especiales MANUFAKTUR.

Interior de cuero personalizado.

Llantas AMG de 22 pulgadas.

Paquetes de fibra de carbono.

Sistema de sonido Burmester de alta gama.

El SUV elegido por las estrellas del fútbol

El Mercedes-AMG G63 se convirtió en un verdadero símbolo de estatus entre futbolistas de primer nivel. Su combinación de diseño robusto, gran potencia y posibilidades casi ilimitadas de personalización hizo que sea habitual verlo en los garajes de figuras de la Premier League, la Liga española y otras competiciones europeas.

Más que un simple medio de transporte, el modelo es considerado un vehículo de representación para deportistas de alto patrimonio, ya que combina prestaciones de un deportivo con el confort y la exclusividad de un SUV de lujo.