Messi, el Jugador Mas Valioso de la MLS 2025 y un logro sin precedentes

Lionel Messi fue distinguido con el premio Landon Donovan al Jugador Mas Valioso (MVP) de la MLS por segunda temporada consecutiva, algo que nadie habia logrado desde su aparición en 1996, hasta que llegó el 10. El capitán de Inter Miami cerró un año excepcional tras ser campeón el último sábado, ya que lideró todos los rubros estadísticos.

El rosarino ya había ganado el Botín de Oro: con 29 goles en los 28 partidos de la fase regular fue el máximo artillero del cértamen. Además, fue el que más asistencias repartió, con 19, siendo esta la segunda marca más alta en una sola temporada en la historia de la liga, y fue el único jugador en anotar más de un gol en diez partidos distintos, algo nunca antes registrado en la MLS.

En los playoffs Messi sumó seis goles y nueve asistencias en tan solo seis partidos. En la final del sábado, en la que las Garzas derrotaron a Vancouver Whitecaps por 3-1 y obtuvieron por primera vez un título de liga, no pudo anotar pero realizó dos asistencias (una a Rodrigo de Paul y otra a Tadeo Allende).

El premio lo ganó por un amplio margen. Fue votado por periodistas, futbolistas de la MLS y miembros de los cuerpos técnicos de los clubes. El argentino recibió el 70,43% de los votos, superando a Ander Dreyer (San Diego FC), Denis Bouanga (LAFC), Evander (FC Cincinnati) y Samuel William Surridge (Nashville SC).

Messi cerró la temporada actual con 35 goles y 28 asistencias en 42 partidos para el conjunto dirigido por Javier Mascherano. “Primero, agradecido por este reconocimiento. La verdad que es algo muy lindo recibir premios personales, pero lo quiero compartir con mis compañeros, porque también tuve la suerte de ganar el premio goleador y eso es gracias a la ayuda de todos ellos”, señaló tras recibir el galardón. “Feliz de recibir este premio, por ser el primero en la historia de esta liga en ganar dos consecutivos, y muy agradecido”, sentenció.