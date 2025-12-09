Messi Cup: los equipos argentinos que competirán en la primera edición en Miami

La Messi Cup es el nuevo torneo internacional Sub 16 impulsado por Lionel Messi. Maddie Meyer/Getty Images/AFP (Photo by Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La Messi Cup es el nuevo torneo internacional Sub 16 creado e impulsado por Lionel Messi, que reúne a ocho clubes de élite y se disputa del 9 al 14 de diciembre de 2025 en Miami.

La competencia, que busca promover el desarrollo juvenil a nivel global, contará con transmisión de ESPN y Disney+ y tendrá su sede principal en las instalaciones del Inter Miami.

Cuáles son los equipos argentinos que juegan la Messi Cup

Según se pudo saber, River y Newell’s Old Boys son los dos representantes argentinos en esta edición inaugural y completan la nómina el Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Inter de Milán, Chelsea e Inter Miami.

El certamen se desarrolla con dos grupos de cuatro equipos, donde cada conjunto disputará al menos tres partidos en encuentros de 40 minutos por tiempo. Tras la fase inicial, los mejores avanzarán a las semifinales y finales, cuyo desenlace está programado para el domingo 14 en el Chase Stadium, casa del Inter Miami.

La competencia también ofrece un cronograma cargado con partidos todos los días y múltiples cruces entre equipos argentinos y potencias europeas.

Además, los encuentros se jugarán tanto en el Chase Stadium como en el Florida Blue Training Center, consolidando un espacio pensado para el desarrollo juvenil a gran escala.