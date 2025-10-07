Novak Djokovic tiene el camino despejado en el Masters 1000 de Shanghai

Toda la potencia de Nole, en un partido duro ante Munar. Está en el top 8 y sueña con un torneo MS después de dos años. (AFP)

Novak Djokovic escaló este martes hasta los cuartos de final en el ATP Masters 1000 de Shanghai, con una trabajada victoria sobre Jaume Munar (6-3, 5-7, 6-2) y sueña con un nuevo título en un torneo que lo tiene como el máximo ganador, con cuatro. El último fue hace siete años, pero hay un dato alentador: no tiene pesos pesados en el camino a la corona.

Después de superar batallas ajustadas ante Marin Cilic y Yannick Hanfmann, Nole frenó a uno de los jugadores más estables de los últimos meses. La perseverancia del español, que exigió un esfuerzo de dos horas y 20 minutos, actuó como enésimo recordatorio para el antiguo campeón: a los 38 años, con la carrera prácticamente escrita, cada victoria pesa como el plomo.

A los 38 y en un torneo de la Serie Masters, cada victoria vale oro. (AFP)

Su último M 1000 fue en París 2023

En un cuadro completamente abierto, Djokovic busca la oportunidad de levantar un trofeo ATP Masters después de dos años. Máximo campeón histórico de la categoría con 40 títulos individuales, no conquista un cetro de este calibre desde Paris 2023. Con Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Taylor Fritz fuera de la ecuación, Shanghai deja al serbio como jugador con ranking más alto entre los aspirantes a la copa.

A paso firme y con la calidad de siempre. Así anda Nole por el torneo de Shanghai. (AFP)

El ex N°1 quiere extender una temporada donde ha remarcado un mensaje: su innata capacidad para competir al límite en los mayores torneos del calendario. Tras alcanzar las semifinales en todos los Grand Slam y quedar a un paso del trofeo en el Masters 1000 de Miami, la candidatura al trono de Shanghái parece cada vez más firme.

El balcánico disputará los cuartos ante Zizou Bergs, que completó una remontada épica ante canadiense Gabriel Diallo 3-6, 7-5, 7-6 (8) tras levantar dos pelotas de partido. Novak afrontará el primer duelo con el belga, que ya firma la actuación más brillante de su carrera en un torneo de esta categoría.