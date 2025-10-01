¡Histórico! Del Potro fue nominado al Salón de la Fama del Tenis: cómo votar y qué necesita para entrar

Juan Martín Del Potro vuelve a estar en el centro de la escena mundial. El exnúmero tres del ranking ATP fue nominado para ingresar en la Clase 2026 del Salón de la Fama del Tenis Internacional (ITHF). En la lista también aparece el suizo Roger Federer y la rusa Svetlana Kuznetsova, entre otras figuras destacadas.

El oriundo de Tandil se convirtió en uno de los nombres más importantes del tenis argentino tras su consagración en el US Open de 2009, cuando superó en la final a Federer en un duelo memorable a cinco sets. A lo largo de su trayectoria, el argentino logró obtener 22 títulos individuales y consiguió sostener una presencia constante en los principales torneos del circuito profesional.

Qué dijo Del Potro tras su nominación

Después de haber conocido su histórica nominación, Del Potro les hizo saber a todos sus fanáticos la emoción que invadió su cuerpo.

«Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Muchas gracias, International Tennis Hall of Fame», escribió en sus redes sociales oficiales.

Del Potro, retirado en 2022 tras una carrera marcada por la gloria y las lesiones, buscará convertirse en el tercer argentino en la historia en alcanzar este reconocimiento, luego de Guillermo Vilas (1991) y Gabriela Sabatini (2006).

Tal como detalló la ITHF, Del Potro logró ingresar al top 10 del ranking mundial al finalizar 2009, año en el cual registró una de sus campañas más sólidas. Entre sus actuaciones destacadas, figura una racha de 23 victorias consecutivas durante la temporada 2008, así como la conquista de cuatro títulos ATP mientras todavía contaba con 19 años.

Otro punto alto en la carrera de Del Potro fue su aporte equipo argentino de Copa Davis en 2016. El tandilense lideró al conjunto nacional en el histórico triunfo frente a Croacia, que representó la primera coronación del país en este torneo por equipos.

El exjugador argentino también sumó una medalla de plata en la competencia individual de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, superando en esa edición a rivales de la talla de Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Qué necesita Del Potro para ingresar al Salón de la Fama y dónde se vota

Para que su candidatura avance deberá superar un exigente proceso: la combinación de votos oficiales con los del público (la votación popular ya está habilitada en la web hasta el 10 de octubre), con puntajes adicionales otorgados a los tres primeros puestos del voto de los fanáticos.

Se requiere, además, al menos el 75 % de aprobación en el conteo total para ser elegido como miembro del Salón de la Fama.