Sol de Mayo venció a Deportivo Huergo y se consagró en la categoría 2012 del Mundialito

El viernes 30 de enero se conoció al segundo campeón de la 38ª edición del Mundialito. Sol de Mayo de Viedma derrotó por 1 a 0 a Deportivo Huergo y festejó en el Estadio Luis Maiolino.

El equipo de la capital rionegrina realizó un gran torneo de principio a fin. En la Zona 1, disputada en su cancha, terminó como líder, superando a Santa Clara de Viedma y a la Asociación Deportiva Cultural. Jugó dos partidos ante cada rival y ganó tres de ellos. El único traspié fue ante Santa Clara, aunque igualmente finalizó en el primer puesto gracias a la diferencia de gol: convirtió 12 tantos y apenas recibió tres.

De esta manera, se clasificó directamente a las semifinales, disputadas el jueves 29 de enero. Para ello, el conjunto viedmense viajó al Alto Valle. En su presentación en General Roca, venció nada menos que a Deportivo Roca Naranja, el equipo local, por 2 a 0, con goles de Joaquín Lamas y Santiago Quinteros, y sacó pasajes a la final, donde levantó el título.

Por el otro lado, los chicos de Huergo también realizaron un gran torneo. En su zona, disputada en su ciudad y en Cervantes, finalizaron en el segundo puesto con 11 puntos, producto de tres partidos ganados, dos empatados y uno perdido.

En los cuartos de final vencieron a CIMAC, en General Roca. En el tiempo regular fue empate 0 a 0, pero desde el punto penal se impusieron por 5 a 4. En tanto, el pase al último partido lo consiguieron ante Deportivo Roca Azul, al que derrotaron por 2 a 0.

De esta manera, el partido por el tercer y cuarto puesto, también disputado en la noche del viernes, enfrentó a los locales Deportivo Roca Naranja y Deportivo Roca Azul. La victoria fue para el Azul, que se impuso por 1 a 0.