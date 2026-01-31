Sol de Mayo venció a Deportivo Huergo y se consagró en la categoría 2012 del Mundialito
El equipo de la capital rionegrina celebró en el Estadio Luis Maiolino y se convirtió en el segundo equipo en salir campeón este año, tras la conquista de Sportsman en la 2011.
El viernes 30 de enero se conoció al segundo campeón de la 38ª edición del Mundialito. Sol de Mayo de Viedma derrotó por 1 a 0 a Deportivo Huergo y festejó en el Estadio Luis Maiolino.
El equipo de la capital rionegrina realizó un gran torneo de principio a fin. En la Zona 1, disputada en su cancha, terminó como líder, superando a Santa Clara de Viedma y a la Asociación Deportiva Cultural. Jugó dos partidos ante cada rival y ganó tres de ellos. El único traspié fue ante Santa Clara, aunque igualmente finalizó en el primer puesto gracias a la diferencia de gol: convirtió 12 tantos y apenas recibió tres.
De esta manera, se clasificó directamente a las semifinales, disputadas el jueves 29 de enero. Para ello, el conjunto viedmense viajó al Alto Valle. En su presentación en General Roca, venció nada menos que a Deportivo Roca Naranja, el equipo local, por 2 a 0, con goles de Joaquín Lamas y Santiago Quinteros, y sacó pasajes a la final, donde levantó el título.
Por el otro lado, los chicos de Huergo también realizaron un gran torneo. En su zona, disputada en su ciudad y en Cervantes, finalizaron en el segundo puesto con 11 puntos, producto de tres partidos ganados, dos empatados y uno perdido.
En los cuartos de final vencieron a CIMAC, en General Roca. En el tiempo regular fue empate 0 a 0, pero desde el punto penal se impusieron por 5 a 4. En tanto, el pase al último partido lo consiguieron ante Deportivo Roca Azul, al que derrotaron por 2 a 0.
De esta manera, el partido por el tercer y cuarto puesto, también disputado en la noche del viernes, enfrentó a los locales Deportivo Roca Naranja y Deportivo Roca Azul. La victoria fue para el Azul, que se impuso por 1 a 0.
