Se define el Mundialito: los horarios de las semifinales de la 2013 y toda la actividad en el Maiolino

Estudiantes de La Plata venció a Villa Congreso en cuartos y será el rival de Deportivo Roca, el local.

Este sábado 31 de enero, los cuatro mejores equipos de la categoría central (2013) del Mundialito se reunirán en el Estadio Luis Maiolino para disputar las semifinales.

El primer encuentro de la jornada será entre La Amistad de Cipolletti y Argentinos Juniors, previsto para las 22:30. Ambos equipos llegan con andar perfecto en el torneo: no perdieron ningún partido.

Por un lado, el Bicho de La Paternal brilló en la fase de grupos disputada en Allen, donde venció a Unión de Allen Azul, Fernández Oro, Deportivo Roca Azul, El Libanés, Unión de Allen Blanco y también a Unión de Allen Blanco. En total, marcó 36 goles y solo recibió uno. En la segunda fase derrotó a Los Picanitos de San Antonio Oeste por 13 a 0, y en cuartos de final goleó a La Vecicanterita de Cipolletti por 12 a 0.

Del otro lado, La Amistad, en la Zona 11 que disputó como local, ganó sus seis partidos: dos ante La Vecicanterita, dos frente a Deportivo Roca Blanco y dos contra Olimpia DC, con un total de 32 goles convertidos y apenas cuatro recibidos. En la segunda fase superó a Independiente de Catriel por 6 a 0, y en cuartos de final venció a San Esteban de Bariloche por 1 a 0.

Al término de esa semifinal, por el otro lado de la llave, el anfitrión Deportivo Roca Naranja se cruzará con Estudiantes de La Plata, en un duelo previsto para las 23:30 que promete mucho.

El Naranja viene de ganarle a Lanús por 1 a 0 en cuartos de final, en un partidazo ante uno de los máximos candidatos al título. En octavos de final había vencido a CECAP Rojo por 4 a 0, y en la segunda fase a Puente Molina por 6 a 0. En la Zona 7, además, desfiló derrotando a todos sus rivales: Argentinos del Norte Rojo, Los Picantitos de San Antonio Oeste, CIMAC, Escuela Municipalidad de Sierra Colorada y Colonia 17 Quinta 25.

Su rival, el Pincha, fue puntero en la Zona 1, disputada en la subsede de Sol de Mayo en Viedma, ganando los seis partidos que jugó allí ante Defensores de Viedma, Deportivo Patagones, Jorge Newbery, Cultural de Viedma, Belgrano de Los Menucos y los locales de Sol de Mayo. De esa manera, clasificó directamente a los cuartos de final, donde tuvo su primera presentación en el Alto Valle: fue ante Villa Congreso de Viedma, con victoria por 2 a 0.

Toda la actividad en el Estadio Luis Maiolino

A las 19:30 comenzará a rodar la pelota en el estadio del Deportivo Roca. Los encargados de levantar el telón serán los chicos de la categoría 2015. En una mitad de la cancha, Lanús se enfrentará a Deportivo Huergo en la gran final. Mientras tanto, en la otra cancha y por el tercer y cuarto puesto, se medirán Escuela Líbero y Defensores de Viedma.

A partir de las 20:30, se disputarán tres semifinales. En la 2016, Argentinos del Norte jugará ante Argentinos Juniors, mientras que Defensores Naranja se medirá con Deportivo Huergo Verde. En tanto, por la 2018, Talleres de San Antonio Oeste se enfrentará a CECAP.

A las 21:30 comenzará otra tanda de tres semifinales. Por la 2018, la otra semifinal será entre Escuela Los Pulputos y Deportivo Roca Azul. Por otro lado, en la 2017, Atlético Lamarque se enfrentará con CECAP, y Defensores de Viedma hará lo propio ante Deportivo Noroeste.

A las 00:30, luego de las semifinales de la categoría 2013, llegará el turno del partido por el tercer y cuarto puesto de la 2014, entre CECAP y Argentinos del Norte. La gran final está prevista para la 01:30, cuando se enfrenten Defensores de Viedma y Unión de Allen Azul.