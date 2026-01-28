Del Mundialito al mundo: los mejores jugadores que pasaron por el torneo

El Mundialito tuvo su primera edición en 1988 y, desde entonces, se transformó en una verdadera vidriera de talentos. En aquel debut, Juan Sebastián Verón formó parte de la delegación de Estudiantes de La Plata, que fue alojada por Independiente de Neuquén. Era apenas el comienzo de una historia que, con los años, sumaría decenas de nombres ilustres.

El referente internacional más emblemático del torneo es, sin dudas, Radamel Falcao. El “Tigre” participó representando a Fair Play de Colombia. También dijeron presente el brasileño Denílson, con São Bernardo do Campo, y el chileno Manuel Neira, el futbolista trasandino de mayor renombre que pasó por la competencia.

Entre los argentinos, la lista es extensa y de peso. Pablo Aimar lo disputó para Estudiantes de Río Cuarto, Sebastián Battaglia para Selectivo de Santa Fe, Diego Trotta para Vélez, Pablo Paz para La Armonía de Bahía Blanca y el Toti Ríos para Independiente, entre tantos futbolistas.

Entre quienes participan este año, Argentinos Juniors contó en su momento con Federico “Pocho” Insúa, Fabricio Coloccini y César La Paglia. En tanto, Estudiantes de La Plata, además de la“Brujita” Verón, tuvo al Tecla Farías y, en 2016, a Mikel Amondarain, quien se consagró campeón del Torneo Clausura con el Pincha en diciembre de 2025. Otro ícono del León, el Chapu Braña, participó defendiendo los colores de Quilmes.

Lanús, el otro equipo de AFA de este año, también dejó su huella: Valentín Carboni fue goleador con 14 tantos y figura del equipo campeón en 2018. En su corta carrera en Primera, ya se consagró en la Copa América 2024 y hoy está cedido en Racing, desde Inter de Milán -el dueño de su ficha-, con el sueño de disputar el Mundial 2026.

A la derecha, Valentín Carboni posando con el trofeo tras vencer a Peña Azul y Oro de Viedma en la final.

River tuvo una camada increíble en su última participación, en 2013. Contó con Santiago Sosa (hoy en Racing), Federico Girotti (Alianza Lima), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Mateo Retegui (Al Qadsiah) y Tomás Galvan, hoy nuevamente titular en bajo la conducción de Marcelo Gallardo. En tanto, para el Xeneize participaron Vicente Taborda y Agustín Sandez en 2014, la última vez que el Xeneize gritó campeón. Actualmente juegan en Panathinaikos y Rosario Central, respectivamente.

A la derecha de la copa, Sosa, a su lado Galván, arriba Medina e inclinado a la izquierda, Retegui.

Huracán es otro de los clubes que nutrió al torneo de figuras. Por allí pasaron el Chipi Barijho, Lucho González y el Rolfi Montenegro. Por otro lado, el Cuqui Silvera participó representando a la CAI de Comodoro Rivadavia, al igual que el Pitu Barrientos y Sergio “Chiquito” Romero.

En cuanto a los anfitriones, Deportivo Roca también contó con futbolistas que luego hicieron carrera en Primera: Leonardo Ulloa, Pablo Batalla, Miguel Caneo, Gustavo Canales, Gastón Gil Romero y Cristian Villanueva.

Cada año llegan miles de ilusiones y sueños a jugar, a buscar dar lo mejor y a llevarse una gran experiencia. El tiempo dirá hasta dónde brillan esas estrellitas que disfrutan de la niñez junto al fútbol y la diversión en todos los escenarios del Mundialito.