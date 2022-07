Sofía Madrid Rocca, la joven tenista neuquina que ya suma como profesional

Influenciada por su familia, donde el tenis siempre ocupo un lugar preponderante, Sofía Madrid Rocca agarró su primera raqueta de tenis a los 4 años y no la soltó más.

Con un extenso recorrido en torneos juniors a nivel nacional, la neuquina dio sus primeros pasos en competencias profesionales este año y va por más.

Sofía, de 17 años, entrena desde febrero en la “Full Experience Academy” de Barcelona. Eso le permitió disputar torneos en Europa y sumar sus primeros puntos en el ránking de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) donde ocupa el puesto 639 a nivel mundial.

“Me dio ansiedad pero también más tranquilidad. A diferencia de los juniors no tengo la presión de hacer un buen papel, por lo que juego mejor, más suelta y confiada, no tengo nada para perder”, contó la tenista desde España, en diálogo con Río Negro.

“En estos campeonatos me doy cuenta cómo esta mi nivel, porque me puedo medir con las profesionales”, amplió.

Sofía logró acceder al cuadro principal en dos torneos, W15 y W25, antes conocidos como Futures que desde 2019 están bajo el ala de la ITF.

Sobre su adaptación a Europa, la neuquina comentó: “Fue complicada pero con un final exitoso. Es mi primera vez en muchos aspectos”.

Además le agradeció a los que la rodean por el apoyo. “Tengo un gran equipo, mejoré mucho en el aspecto mental y emocional, en la actualidad eso se está notando en la cancha. Lo mejor de entrenar acá es que puedo jugar con deportistas de todo el mundo, y entrenar en distintos clubes y en distintas superficies. Está todo muy cerca también, entonces existe la posibilidad de jugar muchos torneos seguidos”, aseguró.

Una de las jugadoras con las que compartió prácticas es Solana Sierra, reciente finalista del certamen Junior de Roland Garros.

A su vez, destacó el acompañamiento de Agustín Madrid Rocca, su hermano mayor y entrenador que forma parte de la academia donde practica en Barcelona.

“De Argentina extraño obviamente a mi familia y a mis amigos. Por suerte no estoy completamente sola en España, estoy con mi hermano y entrenador, Agustin, que siempre está para mí y es excelente haciendo su trabajo. Pero la comodidad de mi hogar es inigualable”, expresó.

Sofía está becada en la academia española y en agosto regresará al país para competir en dos W25 en Misiones, con la posibilidad de regresar a la academia de Barcelona más adelante.

Madrid Rocca no se plantea objetivos relacionados a logros deportivos específicos y sueña con que el público pueda disfrutar de su tenis, más allá de los resultados.

“Mi máximo sueño en el tenis es ser mi mejor versión. No tengo como sueño ser la mejor de todos los tiempos o cosas así. Prefiero causar un impacto en la gente, trasmitiendo mis sentimientos en la cancha y estar bien mentalmente para disfrutar de lo que hago”, reveló.

“Me interesa más conectar con la gente que ser la mejor o la numero uno. Obvio que si tuviera la capacidad de ser la mejor, lo sería, pero no me centro en eso justamente. Si pienso en torneos, me encantaría ganar un US Open”, añadió.

Acerca de las metas próximas para el segundo semestre del año, la neuquina puntualizó: “Quiero ganar mi primer partido en un cuadro principal de un torneo profesional. Después seria ideal tener el ranking suficiente como para no tener que jugar las qualy en los W15”.

Con los pies sobre la tierra, una ambición sana y ganas de disfrutar el trayecto, Sofía Madrid Rocca ya se abre camino en el circuito grande del tenis y tiene todo para firmar páginas gloriosas como representante regional.