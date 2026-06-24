Suiza lo aguantó hasta el final, le ganó a Canadá por 2 a 0 y quedó primero en el Grupo B
Los locales, que acorralaron a los europeos hasta el último minuto, quedaron escoltas en su zona.
Sufriendo hasta el final, el seleccionado de Suiza aguantó los embates de Canadá, aseguró los tres puntos y se quedó con el primer puesto del Grupo B de la Copa Mundial 2026, tras la disputa de la última fecha en el estadio de Vancouver.
Con goles de Rubén Vargas y Johan Manzambi, los europeos ganaron un emotivo y dramático encuentro, contra un combinado canadiense que, luego de descontar con el tanto de David Promise, acorraló a su rival y fue en busca del empate hasta el final.
¡Suiza se queda con el primer puesto del Grupo B! 🔝#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 24, 2026
El primer segmento no tuvo goles, pero sí varias interesantes jugadas y llegadas de peligro de ambos bandos. Por caso, a los 10′, un mano a mano de Emboló bien contenido por el arquero canadiense Crépeau.
La más clara de Canadá, a los 40 minutos, con peligrosa aparición de Ahmed, tras buena jugada previa de David, pero su débil remate no causó problemas para el golero Kovel.
SUIZA ABRIÓ EL MARCADOR— DSPORTS (@DSports) June 24, 2026
En el arranque del segundo tiempo, Vargas adelantó a los helvéticos frente a Canadá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wpRJUI5Eu2
Ni bien iniciado el segundo tiempo, al minuto de juego, Manzambi, una de las figuras, atacó y desbordó por derecha, asistiendo a la perfección a un solitario Vargas, quien, ingresando en soledad al área, remató fuerte cruzado (floja respuesta del arquero) para el 1-0.
Parecía que el local reaccionaba, pero los europeos pusieron paños fríos. Esto ocurrió a los 11′: Emboló aguantó entre tres defensores, esperó la llegada de Manzambi, lo asistió y éste definió fuerte para marcar el 2-0 suizo.
MANZANMBI AUMENTÓ LA VENTAJA PARA SUIZA— DSPORTS (@DSports) June 24, 2026
Tras una buena jugada de Embolo, la joya suiza puso el 2-0 frente a Canadá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kfW1w4JPf2
Canadá, lejos de rendirse, adelantó sus líneas y fue por todo. Primero, a los 67′ del encuentro, avisó con un remate de David muy bien bloqueado por el defensor Elvedi.
Y minutos más tarde, a los 75′ de partido, llegó el descuento: Saliva recibió tras un gran pelotazo desde su propia área, asistió a Promise y descuento de los canadienses.
DESCONTÓ CANADÁ Y HAY PARTIDO— DSPORTS (@DSports) June 24, 2026
Promise, que había ingresado HACE APENAS UN MINUTO, puso el 2-1 contra Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4IcmJQmjAi
A Suiza se le venía la noche. Los locales acorralaron y se lanzaron con todo por la heroica. En una de las últimas del partido, ya con tiempo cumplido, un lateral al área le cayó perfecta a la cabeza de Promise, pero el balón fue débil a las manos de Kovel.
Final del partido, victoria de Suiza y primer puesto asegurado. Más allá de la derrota, los canadienses quedaron en el segundo puesto (por encima de Bosnia por diferencia de gol) y también avanzaron de fase.
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