Suiza lo aguantó hasta el final, le ganó a Canadá por 2 a 0 y quedó primero en el Grupo B

(AP). Entretenido partido en Vancouver. Los locales buscaron el empate hasta el final.

Sufriendo hasta el final, el seleccionado de Suiza aguantó los embates de Canadá, aseguró los tres puntos y se quedó con el primer puesto del Grupo B de la Copa Mundial 2026, tras la disputa de la última fecha en el estadio de Vancouver.

Con goles de Rubén Vargas y Johan Manzambi, los europeos ganaron un emotivo y dramático encuentro, contra un combinado canadiense que, luego de descontar con el tanto de David Promise, acorraló a su rival y fue en busca del empate hasta el final.

¡Suiza se queda con el primer puesto del Grupo B! 🔝#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 24, 2026

El primer segmento no tuvo goles, pero sí varias interesantes jugadas y llegadas de peligro de ambos bandos. Por caso, a los 10′, un mano a mano de Emboló bien contenido por el arquero canadiense Crépeau.

La más clara de Canadá, a los 40 minutos, con peligrosa aparición de Ahmed, tras buena jugada previa de David, pero su débil remate no causó problemas para el golero Kovel.

SUIZA ABRIÓ EL MARCADOR



En el arranque del segundo tiempo, Vargas adelantó a los helvéticos frente a Canadá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wpRJUI5Eu2 — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Ni bien iniciado el segundo tiempo, al minuto de juego, Manzambi, una de las figuras, atacó y desbordó por derecha, asistiendo a la perfección a un solitario Vargas, quien, ingresando en soledad al área, remató fuerte cruzado (floja respuesta del arquero) para el 1-0.

Parecía que el local reaccionaba, pero los europeos pusieron paños fríos. Esto ocurrió a los 11′: Emboló aguantó entre tres defensores, esperó la llegada de Manzambi, lo asistió y éste definió fuerte para marcar el 2-0 suizo.

MANZANMBI AUMENTÓ LA VENTAJA PARA SUIZA



Tras una buena jugada de Embolo, la joya suiza puso el 2-0 frente a Canadá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kfW1w4JPf2 — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Canadá, lejos de rendirse, adelantó sus líneas y fue por todo. Primero, a los 67′ del encuentro, avisó con un remate de David muy bien bloqueado por el defensor Elvedi.

Y minutos más tarde, a los 75′ de partido, llegó el descuento: Saliva recibió tras un gran pelotazo desde su propia área, asistió a Promise y descuento de los canadienses.

DESCONTÓ CANADÁ Y HAY PARTIDO



Promise, que había ingresado HACE APENAS UN MINUTO, puso el 2-1 contra Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4IcmJQmjAi — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

A Suiza se le venía la noche. Los locales acorralaron y se lanzaron con todo por la heroica. En una de las últimas del partido, ya con tiempo cumplido, un lateral al área le cayó perfecta a la cabeza de Promise, pero el balón fue débil a las manos de Kovel.

Final del partido, victoria de Suiza y primer puesto asegurado. Más allá de la derrota, los canadienses quedaron en el segundo puesto (por encima de Bosnia por diferencia de gol) y también avanzaron de fase.