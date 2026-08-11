Alerta por nieve en Río Negro este miércoles 12 de agosto: cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta marilla por nieve en Río Negro para este miércoles 12 de agosto. En algunos lugares ya anticiparon que suspenderán las clases. Cuáles son los sectores afectados y los peores horarios.

«El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada«, detalla el parte.

Mapa de alertas del SMN por nieve para este miércoles 12 de agosto.

Horarios y zonas bajo alerta por nieve en Río Negro este 12 de agosto

La alerta por nieve en Río Negro rige desde el inicio de la madrugada hasta que concluya la mañana de este martes en:

Bariloche.

Pilcaniyeu.

Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



En dónde suspenderán las clases en Río Negro este miércoles 12 de agosto

El Consejo Escolar de Bariloche anunció que, debido al estado del tiempo y las complicaciones para transitar de forma segura, se suspenden las actividades presenciales en el turno mañana en:

San Carlos de Bariloche.

Dina Huapi.

Villa Mascardi.

Villa Llanquín.

Pilcaniyeu.

Pichileufu.

Ñirihuau.

Las autoridades educativas avisaron que también se suspenden las actividades de esquí escolar por cuestiones de seguridad. Además, dieron aviso que durante el transcurso de la jornada se evaluará la continuidad de las acitivdades en el turno tarde.