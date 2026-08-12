YPF logró el mayor EBITDA de su historia: registró un récord de US$ 2.804 millones

YPF anunció que cerró el segundo trimestre del año con un logro sin precedentes: Entre abril y junio, el EBITDA marcó un récord de 2.804 millones de dólares, el mayor en su historia durante un periodo similar, así como un margen del 43% sobre los ingresos, el más alto en los últimos 20 años.

En esa línea, sus ganancias aumentaron un 150% en relación al segundo trimestre de 2025 impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta, con un registro de 1.205 millones de dólares de resultado neto.

El informe, publicado en la Comisión Nacional de Valores (CNV), indicó que estos resultados se sustentan en una mayor producción shale, un nivel récord de procesamiento, el alza de precios internacionales (junto a mayor valuación de inventarios de crudo y productos refinados) y mayores ventas estacionales de gas natural, parcialmente compensado por mayores costos en términos reales.

La firma también precisó que las inversiones alcanzaron los 1.340 millones de dólares, de las cuales el 77% fue destinado a operaciones no convencionales. La suba respondió principalmente al devengamiento del bono por la adjudicación de cinco bloques no convencionales para el proyecto Argentina LNG, e inversiones de upstream en instalaciones en La Angostura Sur y Norte.

El analisis de resultados de YPF en el segundo trimestre

Los ingresos netos para YPF fueron 6.574 millones de dólares, impulsados principalmente por el efecto de mayores precios

locales e internacionales de los combustibles, combinados con una fuerte demanda estacional de gasoil, gas natural y granos y harinas, respaldado por nivel récord de procesamiento. fue compensado de manera parcial por una menor demanda estacional local de nafta, aunque atenuada por mayor exportación.

Los costos operativos totalizaron 1.468 millones de dólares, lo que reflejó principalmente mayores costos en términos reales en todos los segmentos de negocio. En el upstream, los costos se incrementaron debido a una mayor actividad de mantenimiento de pozos y al aumento de la producción de gas natural. Mientras tanto, en el midstream y el downstream la suba se dio por mayores costos logísticos asociados al incremento de las ventas locales y exportaciones.

Las compras y variación de existencias fueron 1.463 millones de dólares. Las compras aumentaron principalmente por mayores precios de crudo adquirido a terceros, compras estacionales de productos agrícolas y mayores volúmenes de biodiésel. Por su parte, la variación de existencias fue positiva en 178 millones por una mayor valuación de los inventarios crudo y productos refinados, ante la suba de los precios internacionales.

Otros resultados operativos netos registraron pérdida de 203 millones de dólares, principalmente por resultados extraordinarios asociados a la desinversión de activos convencionales.

Por último, los resultados financieros netos fueron pérdida de 130 millones de dólares, aunque reflejando una mejora significativa respecto a la perdida de 327 millones del trimestre anterior. Por su parte, el impuesto a las ganancias registró un cargo de 593 millones de dólares, reflejando los mayores resultados operativos del período.

En consecuencia, el resultado neto alcanzó una ganancia de 1.205 millones, en comparación con la ganancia de 409 millones registrada en primer trimestre del 2026.

El foco puesto en Vaca Muerta y el no convencional

Para el segundo semestre del año, se prevé una aceleración de las inversiones de shale en el marco del plan 4×4, donde busca avanzar en la venta de activos no estratégicos para priorizar el desarrollo de su actividad no convencional. Su producción promedió los 213.000 barriles por día, representando el 80% de la producción total de petróleo y una suba del 47% interanual.

El objetivo de la firma de mayoría estatal es alcanzar los 250.000 barriles diarios al cierre del 2026, para lo que proyecta una aceleración de la producción no convencional durante el segundo semestre.

YPF recordó que en mayo presentó el proyecto Loma La Lata Oil para el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). Con una inversión de 25.000 millones de dólares durante 15 años, se trata de la mayor iniciativa de exportación de petróleo del país.

En cuanto a los niveles de procesamiento en sus refinerías, se destacó un nuevo récord de 351.000 barriles diarios, con una utilización del 104%. Esto implicó un máximo histórico en producción de naftas y destilados medios, permitiendo evitar importaciones, abastecer la demanda y expandir las exportaciones.

Po último, el flujo de caja libre presentó un balance positivo de 824 millones de dólares, el tercero más alto en su historia. Si se excluyera el desembolso realizado para adquirir los activos de Equinor en Vaca Muerta, la generación de caja habría ascendido a 1.000 millones.