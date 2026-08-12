Por un punto, cambió el liderazgo del concurso para juez de Ejecución Penal del interior de Neuquén

Belén de los Santos, Eduardo Sepúlveda y Andrea Paz, tres de los consejeros que estarán en la entrevista. Foto Matías Subat.

Andrea Calarame, funcionaria judicial en Cutral Co, quedó primera en el orden de mérito técnico del concurso para juez de Ejecución Penal del interior de Neuquén. Con este resultado pasó al frente de la competencia y desplazó al segundo lugar a Xavier Areses, jefe del servicio penitenciario bonaerense.

La diferencia entre ambos es de 1,04 puntos, por lo que la etapa de entrevista personal será clave. El cargo tiene sede en Zapala.

Calarame se desempeña en la Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal de Cutral Co. Cosechó 31 puntos entre el examen escrito y oral. El máximo es de 40. Sumado a sus antecedentes tiene un puntaje parcial de 37,86 puntos.

Areses obtuvo 28 puntos en la evaluación técnica. En el acumulado quedó con 36,82.

El Consejo de la Magistratura no definió todavía la fecha de las entrevistas. Es la última instancia para designar al ganador o ganadora y enviar el pliego a la Legislatura.

Martín, a la cabeza

El concurso que recién comienza es el que busca cubrir el puesto de juez penal del Niño, Niña y Adolescente de Neuquén, que ocupaba Dardo Bordón.

Quien acumuló mayor puntaje en la etapa de antecedentes es el fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, con 15,88 puntos. El promedio puede cambiar, ya que impugnó algunas de las calificaciones que le otorgaron los consejeros.

El segundo lugar es para la defensora penal Ivana Dal Bianco con un total de 10,12 puntos. Marisa Yamileth Pascua, funcionaria del ministerio público, se ubicó tercera con 8,7 puntos.