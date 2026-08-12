Necrológicas de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026

Zambón, Humberto Francisco

La Vicepresidenta Primera a/c de la Presidencia de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, Sra. Zulma Reina, diputados, autoridades de Cámara y personal legislativo lamentan profundamente el fallecimiento de Humberto Zambón; quien fuera Concejal mandato cumplido de la ciudad de Neuquén, reconocido a nivel académico por su compromiso con la educación pública universitaria, Convencional Constituyente y economista de gran trayectoria.Acompañan con afecto a su familia, amigos y a todos quienes compartieron su camino, elevando una oración por su eterno descanso.