Necrológicas de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 12 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Zambón, Humberto Francisco
La Vicepresidenta Primera a/c de la Presidencia de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, Sra. Zulma Reina, diputados, autoridades de Cámara y personal legislativo lamentan profundamente el fallecimiento de Humberto Zambón; quien fuera Concejal mandato cumplido de la ciudad de Neuquén, reconocido a nivel académico por su compromiso con la educación pública universitaria, Convencional Constituyente y economista de gran trayectoria.Acompañan con afecto a su familia, amigos y a todos quienes compartieron su camino, elevando una oración por su eterno descanso.
BELLIDO PARRA, ASUNCION CARMEN
Directivos y personal del Centro Empleados de Comercio de Gral. Roca y AMECYS, participan el fallecimiento de la madre de la Dra. Adriana Nasello, acompañandola en este momento de tanto dolor.
BELLIDO PARRA, ASUNCION CARMEN
Luis Enrique Campos y familia participan el fallecimiento de la madre de la Dra. Adriana Nasello, acompañandola a ella y a su familia en tan dificil momento
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