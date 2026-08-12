Esto es en off: entre perlitas de redes, internas legislativas y llamas olímpicas

NEUQUÉN

Pala, cámara ¡acción!

Una pala, un charco y un celular alcanzaron para convertir una escena cotidiana en un fenómeno de redes. Esteban Cimolai fue filmado mientras retiraba agua acumulada en una esquina y el video empezó a circular con velocidad. Entre comentarios y bromas, más de uno dijo que la herramienta terminó teniendo casi tanto protagonismo como el propio intendente.

La camiseta que juega de 9

En Zapala apareció una camiseta gigante de la Selección y Carlos Koopmann no perdió la oportunidad de ir a verla. La foto fue inevitable y enseguida aparecieron las comparaciones futboleras. Después de la bandera interminable de otros rincones del país, ahora la discusión parecía pasar por quién tiene la camiseta más grande. Por las dudas, el VAR nunca intervino.

Frío patagónico, caras porteñas

Los alumnos de la escuela rural de Cruzada Patagónica aparecieron en un programa de televisión y dejaron congelado al estudio… literalmente.

Los estudiantes contaron lo que deben vivir cotidianamente. (gentileza)

Cuando contaron que en invierno estudian con temperaturas de hasta 26 grados bajo cero, los conductores abrieron grandes los ojos. En la Patagonia el frío ya no sorprende, pero en Buenos Aires todavía parece una materia pendiente.

La llama que se robó el acto

En Varvarco hubo entrega de lotes, anuncios de obras y hasta una llama encendida para simbolizar el avance del gas. Pero, como suele pasar en la política, hubo quienes se quedaron mirando más la escenografía que el libreto. El gobernador Rolando Figueroa apareció con una antorcha casera para prender el mechero y la imagen despertó todo tipo de comentarios.

Más de uno recordó que en la provincia abundan los especialistas en petróleo y gas, aunque esa tarde el protagonista parecía listo para inaugurar unos Juegos Olímpicos cordilleranos. La ceremonia salió bien y la llama hizo su trabajo, pero el verdadero desafío fue convencer a los presentes de que nadie había ensayado frente al espejo. Al final, entre aplausos, fotos y sonrisas, quedó una postal distinta para la colección de inauguraciones neuquinas.

El pase que nunca figuró en el mercado

Hay quienes buscan salir en la televisión nacional durante años y otros que lo logran simplemente caminando por un aeropuerto. Ramón Rioseco apareció de fondo mientras TyC Sports seguía a Maxi Salas y las redes hicieron el resto. En cuestión de minutos ya había quienes preguntaban si el intendente también cambiaba de club. Un cameo inesperado que terminó robándose varias sonrisas.

RÍO NEGRO

Un reto que llegó desde Cerro Policía

Erica Corbalán de Cerro Policía

A veces, en las reuniones legislativas se habla mucho y se escucha poco. Eso notó Erica Corvalán, Comisionada de Fomento de Cerro Policía, mientras explicaba su posición ante la iniciativa oficial para el cobro de tasas: “Por el murmullo parece que a algunos no les interesa mucho el tema, pero para nosotros es una herramienta fundamental”, les dijo sin ponerse colorada.

¡No aclares Roberta! No se vio nada

La legisladora Roberta Scavo se deshizo en explicaciones al salir al aire por una radio con streaming en Bariloche porque su conexión figuraba con el nombre de su hija. Admitió limitaciones con la tecnología y risueña asumió “cosas normales” cuando los hijos “roban dispositivos”. Lo que la viedmense no sabía era que en la pantalla solo se veía su imagen; si no aclaraba, nadie se enteraba del resto.

Una vieja pelea con “ese personaje”

El legislador del PRO Juan Martin le cuestionó a Tania Lastra que Rodolfo Aguiar, a quien definió como “ese personaje”, fuera el vocero del proyecto oficial de pase a planta permanente de unos 4.200 contratados. La funcionaria atinó a responder que también se había sorprendido y explicó que ATE tiene “un sistema rapidísimo de comunicación”. ¿Será para tanto?

En busca de lugar… y de un bloque

“No sé cómo se sientan”, dijo Daniel Sanguinetti al llegar a la reunión del plenario de comisiones en el cuarto piso del edificio central de la Legislatura. “Vení, hacete amigo”, le respondió sonriendo Daniel Belloso.

El exfuncionario de la administración de Arabela Carreras confirmó que será parte del bloque de Cambia Río Negro —sector sin reconocimiento oficial—, mientras que su par Marcela González Abdala firmó para LLA. El miércoles confirmó su nueva pertenencia, se sentó junto a Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich y Gabriela Picotti y, además, votó en contra de distintos proyectos de Comunicación dirigidos a los gobiernos provincial y nacional.

Se evaporó el homenaje inicial

“Qué lejos quedamos de la Scaloneta”, dijo Facundo López en la sesión del jueves. Fue en referencia a un homenaje realizado por el legislador Juan Martin valorando atributos de la Selección Argentina de fútbol. Después hubo duros cruces entre el parlamentario del PRO y dirigentes y afiliados a ATE que colmaron la bandeja de la Legislatura.