Investigan a la viceintendenta y una concejal de El Chañar por presuntas maniobras con tierras

La aprobación de una ordenanza para regularizar un terreno originalmente de propiedad municipal motivó el inicio de una investigación contra la viceintendenta de San Patricio del Chañar, Verónica González, y la concejal de esa localidad, Mónica Barrera.

El caso es llevado adelante por la Fiscalía de Delitos Económicos que avanzará con la formulación de cargos en una audiencia prevista para el próximo 19 de agosto en la Ciudad Judicial de Neuquén.

El origen de la investigación

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, la denuncia fue presentada por un grupo de concejales opositores a la gestión que encabeza el intendente Gonzalo Núñez.

En ese escrito los ediles apuntaron contra González y Barrera por una supuesta maniobra que permitió que Barrera se hiciera de un terreno que pertenecía al municipio.

Señalaron que esa “cesión”, aunque fue aprobada por el Concejo Deliberante, del que González es titular como viceintendenta, no siguió el procedimiento habitual.

Fuentes con acceso al expediente indicaron que el delito que se investiga es el de negociaciones incompatibles con la función pública, aunque esto recién se confirmará cuando se realice la acusación.

Mariano Mansilla, el abogado de Barrera, apuntó contra la posible carátula del caso y aseguró que su defendida forma parte de una familia muy conocida en El Chañar que después de varios años en la actividad privada decidió dar el salto a la política, primero con el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y luego con Comunidad.

Señaló que las acusaciones responden más a un interés político que judicial, fomentado por el resultado de la última elección en la comuna.

Explicó que el terreno investigado fue adquirido por Barrera hace 10 años, cuando este ya no pertenecía al municipio, sino a otra mujer a quien la comuna se lo había entregado en primera instancia.

Con el cambio de gestión en 2023, dijo, se presentó una ordenanza para “intentar regularizar” la zona donde se encuentra el predio en cuestión, lo que fue considerado por los concejales que hicieron la denuncia como una maniobra irregular con el objetivo de ceder el lote.

«La defendemos judicial y políticamente»

Mansilla, no obstante, respetó la solicitud de la fiscalía y dijo que su clienta está dispuesta a colaborar con los investigadores. «La defendemos judicial y políticamente», remarcó.

El abogado y exconcejal agregó que la ordenanza que motivó las pesquisas todavía no fue promulgada, por lo que su efecto legal es limitado.

Según informó el medio local Chañar Digital, la fiscalía ya ordenó la realización de allanamientos en dependencias municipales en búsqueda de información.