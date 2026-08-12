María Emilia Soria dio un fuerte respaldo al traspaso de las rutas a Río Negro: «Soy una de las más interesadas»

La transferencia de las Rutas 22 y 151 sumó un rotundo apoyo de la intendenta de Roca, María Emilia Soria. “Espero con un ansia enorme que se pueda concretar de una buena vez el traspaso”, señaló la jefa comunal.



La definición de la jefa comunal roquense se dio en el marco de las negociaciones que llevan adelante el gobierno de Río Negro y Nación para que estas dos vías pasen a la órbita provincial, gestiones que no están exentas de obstáculos que demoran una definición.



El sector de la Ruta 22 que pasa por Roca es uno de los que no ha tenido prácticamente trabajos de ampliación. En su paso por la ciudad el tránsito se ha complejizado con el aumento paulatino de la cantidad de vehículos. En las últimos días varios sectores, entre ellos la rotonda a la altura de la calle Viterbori, presentó un deterioro importante con profundos pozos, además de mucha acumulación de agua.



En este contexto fue que la intendenta Soria remarcó ayer en la licitación del Plan Director de Agua ue “el Estado Nacional ya nos advirtió que no se va a hacer cargo (de las rutas), la desidia que tiene el Gobierno Nacional con los rionegrinos es impresionante”.



La jefa comunal aseguró que “claramente soy una de las mayores interesadas en que se concrete este traspaso, como hizo Mendoza hace tres años atrás, como viene haciendo en Neuquén”.



Para Soria es clave que “nos habiliten los controles de carga, porque aceptar las rutas, repararlas y que después nadie pueda controlar el peso y se vuelvan a romper, no tiene ningún sentido, es un doble gasto”.

«Después podremos discutir si es ruta elevada, paso a nivel, autopista o lo que fuere»



Ante la consulta de si la ciudad insistirá tras el traspaso con su proyecto de ampliación en Roca, la jefa comunal remarcó que ahora lo que se tiene que lograr hoy es el correcto mantenimiento de las rutas.

“Después podremos discutir si es ruta elevada, paso a nivel, autopista o lo que fuere. Hoy tenemos que concretar el traspaso a la provincia de Río Negro porque claramente el gobierno de Javier Milei no lo va a hacer”, remarcó.



“Hoy se están robando la plata que todos nosotros pagamos con los impuestos a los combustibles y no se está ni siquiera manteniendo las rutas”, finalizó.