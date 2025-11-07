Superclásico: los números de Marcelo Gallardo en La Bombonera

El último ingreso de Gallardo a la cancha de Boca. La historia terminó 1-0 con gol de Lanzini, en septiembre del año pasado.

Marcelo Gallardo vive una semana especial, ya se aseguró el apoyo de la flamante dirigencia comandada por Stefano Di Carlo y por estas horas, está enfocado en el Superclásico del domingo. Será vital, no solo por el calibre del partido, sino también por el futuro: el Millonario se juega gran parte del 2026, porque está en juego la clasificación a la Copa Libertadores

El Muñeco sabe de qué se trata y desde que volvió al club, en agosto del año pasado, está 2-0 ante su clásico rival: en el más reciente, por Apertura 2025 en el Monumental, terminó 2-1 con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que en septiembre de 2024, en La Bombonera, River se impuso por la mínima con gol de Manuel Lanzini.

Gallardo ya superó a Labruna

Con el triunfo en el último Superclásico, Marcelo Gallardo, alcanzó su décima victoria personal ante Boca y superó a la leyenda Ángel Labruna. Además, se ubicó a solo tres del récord histórico de 13 victorias que ostenta José María Minella. La trayectoria del Muñeco es favorable: en 28 partidos dirigidos, registra 10 triunfos, 11 empates y 7 derrotas. Otro dato: se convirtió en el segundo DT de la historia en superar la barrera de los 28 clásicos dirigidos, superando a Minella (27). Está a 11 de la marca absoluta de Labruna (39).

En el mítico estadio de Boca, Gallardo ha dirigido 13 veces, de las cuales ganó tres (2017, 2018 y 2024), empató siete, y solo perdió tres. Más allá de los resultados por torneos, Gallardo cimentó su estatus de leyenda con cinco eliminaciones directas en mano a mano frente al eterno rival. Se destacan las victorias en la Copa Sudamericana 2014, las Copas Libertadores de 2015 y 2019, la Supercopa Argentina en Mendoza y la inolvidable Copa Libertadores 2018 en Madrid.

Durante sus dos ciclos en Núñez, Ubeda será el noveno DT de Boca al que enfrentará. Anteriormente, pasaron por el banco rival: Rodolfo Arruabarrena, Guillermo Barros Schelotto, Gustavo Alfaro, Miguel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Diego Martínez y Fernando Gago.