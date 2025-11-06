Úbeda repetiría casi todo el equipo para el Superclásico: un solo cambio

El plantel de Boca se entrenó en La Bombonera pensando en el Superclásico del domingo. El Sifón Úbeda paró un once titular casi idéntico al que le ganó 2 a 1 a Estudiantes en La Plata.

El Xeneize recupera a su capitán y emblema para el partido del domingo. Leandro Paredes vuelve a ser titular luego de haberse perdido el encuentro ante el Pincha, ya que había llegado a las cinco amarillas frente a Barracas Central.

«En toda mi carrera me ha tocado ser parte de grandes grupos, sé que para ganar se necesitan hombres, un buen grupo. Creo que cuando llegué intenté hacer eso, armar un buen grupo, de buena gente, gente humilde que quiere lograr cosas importantes y vamos por buen camino. Mejoramos muchísimo a nivel colectivo e individual y eso nos llevará a lograr los objetivos que queremos», declaró el 5 de Boca en la conferencia de prensa de la Liga Profesional de Fútbol.

De esta manera, el once que paró el entrenador de Boca en el entrenamiento de hoy fue: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Palacios, Paredes, Delgado, Zeballos; Merentiel y Giménez. Con un solo cambio respecto al último cotejo: Paredes ingresó en lugar de Tomás Belmonte.

El matador aún no puede sumarse al grupo

Edinson Cavani se entrenó nuevamente de manera diferenciada. Aún no tuvo ninguna práctica a la par del plantel y hoy no fue la excepción. Mañana por la mañana, Boca se entrenará en Ezeiza, y allí el uruguayo se jugará una de sus últimas chances para ver si concentra ante River.