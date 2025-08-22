Susto en Rosario Central: un jugador sufrió un fuerte accidente camino al entrenamiento

En la antesala del clásico rosarino, Rosario Central vivió un momento de preocupación por Kevin Gutiérrez. El mediocampista juvenil de 19 años, sufrió un accidente automovilístico cuando se dirigía al entrenamiento en Arroyo Seco.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 284 de la autopista Rosario-Buenos Aires, a unos 10 kilómetros del ingreso a la ciudad, cuando el vehículo en el que se trasladaba impactó contra un camión y quedó con importantes destrozos.

Afortunadamente, el futbolista solo padeció un traumatismo de cráneo y un corte en el rostro. Fue trasladado al Sanatorio Mapaci, donde permanecerá en observación durante 24 horas. Según señaló el Canalla en un comunicado, el joven está fuera de peligro.

El hecho ocurrió en la previa al choque que Central afrontará este sábado a las 17.30 frente a Newell’s, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Algunos de sus compañeros, entre ellos Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Carlos Quintana, Jaminton Campaz, Juan Manuel Elordi, Axel Werner y Emanuel Coronel, que también se dirigían al entrenamiento, reconocieron el vehículo detenido y se acercaron de inmediato para asistirlo.

El comunicado de Rosario Central

“El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad. El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato”, comunicó la institución en sus redes sociales.