Las bombas de Marcos Rojo sobre su salida de Boca: discusiones, rumores y la chocante frase de Russo

Marcos Rojo habló por primera vez en detalle sobre su salida de Boca y reveló cómo fueron las charlas con Juan Román Riquelme, Miguel Ángel Russo y el Consejo de Fútbol. El actual defensor de Racing, expuso su versión de los hechos y aseguró que se sintió injustamente señalado.

“Ni yo sé todavía por qué me fui de Boca. Así inició el descargo del exjugador Xeneize en dialogo con ESPN y aseguró que todo empezó en el partido con Independiente.

«Me sentí mal ese día, se dijeron un montón de mentiras y barbaridades. De un día para el otro era el culpable de que habíamos quedado eliminados, que me había ido al cumpleaños del Pipa, miles de cosas. Eso duele porque tengo hijas y la más grande ya entiende, es fanática de Boca y lee, así que le molestaba que hablaran mal de su papá”, confesó.

Además, Rojo recordó que discutió con Mariano Herrón, aunque aclaró que fueron “cosas de fútbol y nada extrafutbolístico”. Incluso reveló que buscó un mano a mano con Riquelme para despejar rumores.

“Un día lo crucé en la cancha y le pregunté si tenía un problema conmigo. En la cara me dijo que no, que si lo tenía me lo iba a decir. Quedamos muy bien, seguimos para adelante”, indicó.

El cruce de Marcos Rojo y Miguel Ángel Russo

Sin embargo, la situación cambió con la llegada de Miguel Ángel Russo al banco de suplentes. Según contó Rojo, el DT le comunicó en la pretemporada que no lo iba a tener en cuenta.

«Fue muy duro lo que me dijo, porque no me lo esperaba. Me dijo que no tenía la edad, que ya no podía jugar a ese nivel. Yo me sentía muy bien físicamente, había terminado bien el torneo y quería seguir jugando», lamentó.

Luego se refirió al viaje con el plantel al Mundial de Clubes. El jugador subrayó que fue con la ilusión de jugar, pero fue relegado. “Entrené con los titulares para jugar con Bayern, pero al otro día me doy cuenta de que estaba afuera. No dije nada y seguí entrenando. Con Auckland tuve una discusión con Miguel porque preferí no arriesgar por una molestia, y ahí sentí que ya no iba a jugar más”, reveló.

Cómo se gestó la salida de Marcos Rojo de Boca Juniors

Por último, Rojo contó cómo se terminó de gestar su salida. “Fui a hablar con el Consejo, les dije lo que había pasado con Miguel y que quería arreglar mi salida porque quería seguir jugando. Después de un partido que perdimos tomaron la decisión de rescindirme. Y acá estoy, en Racing. Pero fue una historia larguísima”, cerró.