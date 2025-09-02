SUSCRIBITE
Alcaraz está imparable y se metió en semifinales del Abierto de Estados Unidos

El tenista español barrió al checo Jiri Lehecka en poco menos de dos horas y es el primer clasificado a las semis masculinas del US Open. Los detalles.

Redacción

El números 2 del mundo avanza en el US Open 2025. Elsa/Getty Images/AFP (Photo by ELSA / Getty Images via AFP)

El tenista español Carlos Alcaraz avanza con paso firme en el Abierto de los Estados Unidos y está a solo dos partidos de repetir el título que consiguió en 2022.

El español, bicampeón de Roland Garros y finalista también en Wimbledon, se instaló en su primera semifinal de Grand Slam en canchas duras desde la edición 2023 de este mismo torneo.

Carlos Alcaraz llegó a semifinales del US Open sin ceder ningún set

El número 2 del mundo venció con claridad al checo Jiri Leheckha (21), quien fue el verdugo del argentino Tomás Etcheverry en la segunda ronda. Alcaraz se impuso en sets corridos por 6-4, 6-2 y 6-4 en 1 hora y 56 minutos de juego.

Sin ceder un solo set, Carlos Alcaraz jugará la novena semifinal de Grand Slam de su carrera y la tercera en Flushing Meadows. El triunfo ante Leheckha significó la victoria número 65 del español en los cuatro grandes torneos de tenis.

En tanto, Jannik Sinner, número 1 del mundo, jugará este miércoles ante su compatriota Lorenzo Musetti por un lugar en semifinales. Antes se definirá otro clasificado con el duelo entre el australiano Álex de Minaur y el canadiense Félix Auger-Aliassime.

El cuadro femenino del US Open 2025 tiene a Aryna Sabalenka como gran favorita. La número 1 del mundo y campeona defensora buscará semifinales ante la checa Marketa Vondrousova.

Sabalenka busca su primer Grand Slam de la temporada tras ser finalista en Australia y París, y semifinalista en Wimbledon. En semifinales la espera la local y número 4 del mundo Jessica Pegula.

Del otro lado del cuadro avanza con la misma firmeza Iga Swiatek, segunda raqueta del ranking WTA, campeona de Wimbledon y vencedora del US Open en 2022. La polaca juega ante Amanda Anisimova.


