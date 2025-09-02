¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para lo que será una nueva presentación en la Fórmula 1. A bordo de su Alpine, el joven de 22 años dirá presente en el Gran Premio de Italia, donde buscará sumar sus primeros puntos del año.

Luego de finalizar undécimo en la carrera disputada en Zandvoort y quedar en la puerta de sumar puntos, el argentino buscará redoblar los esfuerzos para sumar por primera vez en la escudería francesa.

La actividad en Monza comenzará este viernes, cuando se lleven a cabo las prácticas libres 1 y 2 a las 8:30 de la mañana y a las 12 del mediodía (hora de Argentina).

Mientras que el sábado será el día clave, ya que los pilotos participarán de la práctica libre 3 entre las 7.30 y las 8.30 de la mañana, donde tendrás su última chance para ajustar detalles a bordo del monoplaza. Una hora más tarde, a las 11, será la clasificación.

Finalmente, la carrera del GP de Italia de Fórmula 1 se llevará a cabo el domingo a partir de las 10 de la mañana en Monza.

Esta carrera será la decimosexta fecha del campeonato de la Máxima, que tiene como líder al australiano Oscar Piastri, de McLaren, con 309 puntos.

El cronograma del Gran Premio de Italia

Viernes 5/9:

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 6/9:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7/9: