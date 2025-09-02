Un histórico arquero advirtió a la Selección Argentina por la situación del Dibu Martínez: «Me da miedo»

Cuando todo parecía indicar que el Dibu Martínez iba a ser el nuevo arquero del Manchester United, finalmente su pase se terminó cayendo y el campeón del mundo se quedará en Aston Villa. Ante este panorama, un histórico guardameta argentino analizó su situación y lanzó una contundente opinión.

Al finalizar la temporada en Europa, el Dibu sorprendió a todos al despedirse de los hinchas de Aston Villa, dando a entender su salida. Sin embargo, no recibió una oferta que lo ilusione y se quedó con las ganas de cambiar de aire. Si bien había coqueteado con los Red Devils, el conjunto de Manchester contrató al belga Lammens, y el argentino continuará en el mismo club.

En este contexto, y en medio de la doble fecha de Eliminatorias que disputará la Selección Argentina, Sergio Goycochea expresó cierta preocupación. «Estamos hablando de un arquero de gran personalidad y no sabemos si algún entrenador de turno de esos equipos grandes dice ‘yo no quiero, no es mi perfil’», analizó. Aunque no se quedó ahí.

«Lo deportivo no tiene discusión. Pero cuando vas a poner 80 palos, lo piensan en forma integral y a algunos les gustará, y dirán ‘dame a este tipo que lo quiero así en el vestuario, ganador, extrovertido, que lo manifiesta’ y por ahí hay otro perfil de entrenador que no le gusta”, lanzó Goyco.

La advertencia de Goycochea para Lionel Scaloni por la situación del Dibu Martínez

”No es la situación ideal para estar viviendo a 10 meses del Mundial”, planteó en referencia al factor anímico del guardameta campeón del mundo.

”Está súper comprobado. Su aparición, su camino recorrido, dicho por él mismo, su fortaleza mental y el acompañamiento profesional que ha tenido, está todo bueno… Es un tipo de mucha personalidad y toda esa cuestión que pone a favor en un montón de situaciones que marcan la diferencia hay que ver cómo le pega en este momento, eso es lo único que me da miedo”, cerró Goycochea.