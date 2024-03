Alcaraz – Zverev y una insólita suspensión por una invasión de abejas

El esperado partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev por los cuartos de final del Masters de tenis de Indian Wells se suspendió por una invasión de abejas en el estadio.

El partido recién había comenzado y estaba 1-1 en el primer set. Mientras sacaba el español, la plaga de insectos empezó a sobrevolar la cancha y el encuentro se detuvo.

Por la gran cantidad de abejas, los jugadores, los jueces y el público debieron evacuar el estadio rápidamente. El propio Alcaraz intentó defenderse con su raqueta antes de irse a la zona de vestuarios.

A pause for… bees?! 🐝



Carlos Alcaraz and Alexander Zverev's quarter-final match has been SUSPENDED due to a swarm of bees 🤯 pic.twitter.com/w8rALgPYU8