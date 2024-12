Argentina dio el batacazo ante Australia y consiguió un gran triunfo en la United Cup 2025

Argentina venció 2-1 al local Australia en el torneo mixto United Cup 2025, este sábado, gracias a las victorias de Nadia Podoroska, en el individual, y de Tomás Etcheverry y Lourdes Carlé, en el dobles. El combinado Albiceleste quedó como líder del grupo F y enfrentará a Gran Bretaña el lunes en busca del pase a los cuartos de final.

En dobles, Lourdes Carlé y Tomás Etcheverry se quedaron con el punto decisivo al derrotar a los especialistas Ellen Perez y Matthew Ebden por 6-2, 6-4 y le dieron así la victoria al país en la primera serie en Sydney.

VAMOSSSSSS!



Team Argentina take the tie from Australia with a two set win in the mixed dubs 🇦🇷🇦🇷🇦🇷#UnitedCup pic.twitter.com/FpybORXZDL