Javier Milei y la despedida al papa Francisco: esto hizo antes del velatorio, una revelación y su agenda tras el funeral en Roma

El presidente Javier Milei se encuentra en Roma. Viajó con motivo del funeral del papa Francisco. Reveló que le pidió perdón el año pasado. Además explicó el motivo por el que faltó al velatorio y criticó a la prensa. Se conocieron detalles de dónde se alojará en Italia y su breve agenda en Roma.

El presidente Javier Milei y su comitiva oficial se alojan en el exclusivo Hotel InterContinental Rome Ambasciatori Palace, ubicado sobre la tradicional Vía Veneto de la capital italiana.

Según indicó Noticias Argentinas, las tarifas del alojamiento registradas este sábado en Google mostraban que una habitación Classic cuesta entre $984.779 y $1.171.250 por noche, según la categoría y los servicios incluidos. Además, el total estimado para una estadía de dos noches entre el 27 y el 29 de abril asciende a $1.090.623.

Javier Milei y su agenda en la despedida al papa Francisco

La estadía de la comitiva argentina será breve. Según indicaron medios de buenos Aires retornarán al país pasada la medianoche italiana. Su arribo a Argentina está previsto para el domingo por la mañana.

Tras el funeral, uno de los encuentros que tuvo el presidente fue con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Compartieron un almuerzo.

Meloni ya había tenido hace poco tiempo una reunión con Milei. Fue en Buenos Aires, en noviembre del año pasado.

Javier Milei le pidió perdón al papa Francisco

Antes del inicio del funeral, Milei recordó su encuentro con el papa Francisco y contó qué le dijo al pontífice sobre sus declaraciones donde expresó era «el representante del maligno». «Le pedí perdón cuando lo vi por primera vez. Yo no tenía orden de magnitudes en lo que implicaba ser el líder de una comunidad. Tengan en cuenta que yo filosóficamente soy anarco capitalista. Esas figuras en mi cabeza no estaban, no existían», explicó Milei.

Según su relato en diálogo con Radio Mitre, el Papa le respondió: «No te calentés, son errores de juventud».

Javier Milei explicó por qué no fue al velatorio del papa Francisco

Una de las controversias fue la ausencia de Milei en el velatorio. Según indicó el medio Clarín, el presidente había tenido actividades casi hasta última hora del jueves, antes de partir hacia Roma. A las 19 estuvo en ESEADE junto al economista Jesús Huerta de Soto.

Milei arribó a Roma junto a su equipo de Gabinete en marco de la despedida al pontífice. El mandatario llegó junto a sus funcionarios al mismo tiempo que en el Vaticano cerró las puertas de la basílica de San Pedro, por lo que no alcanzaron a dar el último adiós al Sumo Pontífice antes del funeral. El jefe de Estado explicó los motivos y apuntó contra el periodismo: «Cerdos».

«La realidad es que nosotros tuvimos una semana muy complicada, paramos todas las actividades para hacer el viaje cuando Vaticano lo determinara. Y Vaticano determinó que nosotros teníamos que estar el día sábado«, sostuvo el líder libertario.