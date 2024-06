Carlos Alcaraz le ganó a Jannik Sinner y avanzó a la final de Roland Garros

En la primera semifinal del Roland Garros 2024: Carlos Alcaraz (3°) estuvo abajo dos veces contra Jannik Sinner (2°), que desde el próximo lunes desplazará a Nole en la punta del ranking ATP, pero se mantuvo firme, remontó cada vez que tuvo que hacerlo y ganó por 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 para clasificarse a la final del Grand Slam parisino.

Con mucho sacrificio, pero sobre todo aguante para anteponerse a un 2-6 en el primer punto y a un 3-6 en el tercero, luego de haber empatado el partido en el segundo set, el N° 3 del mundo se llevó un partidazo que duró 4h12m.

De esta manera, el español número 3° del ranking ATP, disputará la final del Grand Slam parisino por primera vez en su carrera. Ahora, espera por el ganador del cruce entre Casper Ruud y Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz: the youngest men’s player to reach a Grand Slam final on all three surfaces 🙌🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/OaztGD5QCy