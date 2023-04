Cuál es la lesión que tiene Rafael Nadal y lo dejó afuera de las canchas desde enero

A un mes de Roland Garros, su torneo favorito, Rafael Nadal todavía no jugó ningún partido sobre polvo de ladrillo este año y este jueves anunció que se perderá también el Masters 1.000 de Madrid debido a una lesión en la cadera, que levanta dudas sobre la continuación de su carrera.

«Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles», declaró el español de 36 años en un video acompañado de un texto colgado en Instagram, donde explica que «la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir».

Rafael Nadal se lesionó en la cadera en Australia, en enero, y se perderá el Masters 1.000 de Madrid (24 de abril – 7 de mayo) ya que no está completamente recuperado.

«Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Montecarlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente», explicó el mallorquín.

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 20, 2023

Nadal lleva catorce semanas inactivo

«Como sabéis me hice una lesión importante en Australia, en el psoas. En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil», añadió Nadal.

El tenista espera celebrar su 37 cumpleaños (el 3 de junio) en Roland-Garros (28 de mayo – 11 de junio), donde buscará un decimoquinto título para llevar a 23 su récord de torneos ganados de Grand Slam, una marca que actualmente comparte con Novak Djokovic (ambos 22).

Barcelona es un torneo especial para mi, porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es siempre una sensación única.



Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición. pic.twitter.com/ZbgTv20Fo3 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 14, 2023

Aunque llegase a recuperarse a tiempo para participar en Roland Garros, el que fue número uno mundial podría abordar el torneo sin haber disputado ningún partido en polvo de ladrillo esta temporada. Tras sus ausencias en Doha, Dubái, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Barcelona y Madrid, solo el torneo de Roma (8 – 21 de mayo) podría permitirle prepararse antes de Roland Garros.

El español no ha jugado ningún partido desde su derrota en la segunda ronda del Open de Australia el 18 de enero frente al estadounidense Mackenzie McDonald en tres sets. Había sentido un fuerte dolor en la cadera en el segundo set, pero terminó el partido, cuando tenía dificultades para moverse.

Sin plazos para el regreso de Nadal

«Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé. Esta es la situación actual», señaló Nadal en el video.

«No me queda más que intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo, intentar darme la oportunidad de competir en alguno de los torneos que quedan de la temporada de tierra y no me queda más remedio que trabajar y estar con la mentalidad adecuada», concluyó.

Desde su decimocuarto título en Roland-Garros en 2022, donde ganó pese a un pie izquierdo anestesiado para contener el dolor provocado por el mal crónico que sufre desde la edad de 18 años (síndrome de Müller-Weiss), Nadal no deja de acumular problemas físicos.

Un desgarro abdominal le había obligado a renunciar a jugar su semifinal en Wimbledon un mes más tarde.

Su larga ausencia de las pistas hizo salir al español del Top 10 de la clasificación mundial el 20 de marzo, por primera vez desde abril de 2005.

Qué es el psoas Iliaco

El músculo psoas iliaco esta formado por el músculo Iliaco y el músculo psoas. El psoas se localiza en la cavidad abdominal, detrás de los órganos internos y delante del hueso pubiano, se subdivide en psoas mayor y psoas menor. Se origina en la ultima vértebra dorsal y todas las lumbares.

Expertos indican que «debido a su origen a lo largo de la columna lumbar, afecta al ángulo de la curva lumbar, si el músculo psoas está demasiado tenso, puede provocar un aumento de la curvatura en la espalda baja, lo cual a su vez provoca hiperlordosis y lumbalgia, pudiendo ser confundido por una afección del músculo cuadrado lumbar»

Los principales síntomas que presenta esta enfermedad aparecen en la lumbar, mediante un dolor que va de arriba hacia abajo, no transversal. También puede aparecer el dolor en zona inguinal y cara anterior del muslo.