Djokovic aseguró que Nadal es el rival más importante de su campaña

El serbio Novak Djokovic reconoció después de consagrarse campeón del Masters 1.000 de Roma que Rafael Nadal “es el adversario más grande” de su notable campaña deportiva, que lo llevó a ser el número uno del mundo durante tanto tiempo y uno de los candidatos a ganar la próxima edición de Roland Garros.

Djokovic lo tiene claro, Rafa es su principal rival, el único que cuenta con un Grand Slam ganado más, con 21 títulos. El serbio llega a Roland Garros en un gran estado y lo demostró en el polvo de ladrillo de Roma, donde no cedió ningún set, superando en la final al griego Stefanos Tsitsipas, por 6-0 y 7-6 (7/5) para consagrarse por sexta vez en la capital italiana.

“Federar y Nadal están como referentes, pero para mí Rafa es el adversario más grande de mi campaña. Yo crecí como jugador por que me empujó a ese”, declaró en la rueda de prensa tras la final. Agregó que “no me siento cerca del final, la edad es solo un número”.

La victoria alivió al serbio luego de un comienzo de año en el que fue más protagonista por las polémicas que por el tenis. Aseguró que “ganar sirvió mucho, sinceramente, después de todo lo que pasó. Es importante conquistar un gran título antes de un Grand Slam y recuperar la confianza para tener posibilidades de ganar en París”.

“Históricamente, me siento muy cómodo en Roma. No pude tener un certamen mejor. Confié en el proceso, no entregué ni un solo set en el certamen, añadió Djokovic, quien espera ganar enRoland Garros.

“En tierra necesito más tiempo. Normalmente consigo mi mejor forma en Roma, con buenas semanas de tenis, algo perfecto con miras a la preparación de Roland Garros”, explicó.

Acerca de si es favorito en el Grand Slam parisino, destacó que “creo que tuve buenos partidos en Madrid, pero Carlos Alcaraz mereció ganar. No podría haber imaginado un camino mejor hacia Roland Garros, todavía no estaba tan definido en esos momentos decisivos pero en Roma hice ‘click’ y voy a París con toda la confianza”.