Djokovic volvió con victoria en el Masters de Madrid

Novak Djokovic debutó con una victoria sobre el francés Gael Monfils en el Masters 1000 de Madrid, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 6.744.165 euros.

El número 1 del mundo, máximo favorito y campeón en las ediciones de 2011, 2016 y 2019, se impuso ante Monfils (21) por 6-3 y 6-2 en una hora y 27 minutos de juego, en un encuentro por la segunda ronda en el estadio Manolo Santana. El historial quedó 18-0 a favor del serbio.

En la próxima ronda, Nole enfrentará al ganador del partido que más tarde jugarán el escocés Andy Murray (ex Nª1 y actual 78 del mundo) y el canadiense Denis Shapovalov (16).

