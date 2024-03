El drama de Aryna Sabalenka: murió su novio pero igual jugará el Masters de Miami

Konstantin Koltsov, pareja de la tenista Aryna Sabalenka y ex jugador de hockey sobre hielo, murió a los 42 años. La trágica noticia se conoció ayer y hoy se supo que la bielorrusa participará igual del Masters 1000 de Miami en el que debutará el próximo viernes.

Sabalenka decidió no bajarse del torneo pero sí resolvió no dar entrevistas a los medios que cubran el certamen algo que, dadas las duras circunstancias, se lo permitirá la organización.

“Era una persona fuerte y alegre, querida y respetada por los jugadores y aficionados”, señalaron desde el club Salavat Yulaev, donde se desempeñaba Kolstov. Además, había alcanzado fama a nivel mundial dentro de este deporte ya que también jugó en los Pittsburgh Penguins de la NHL.

Aryna Sabalenka training in Miami.



If anyone feels the need to judge her for playing, please stop.



The grieving process is so much more complex than whatever your opinion is.



She deserves kindness in her healing journey 🙏❤️



(via @BartekIgnacik) pic.twitter.com/nLm8RdCNvU