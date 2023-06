El drama de Nick Kyrgios: confesó que estuvo internado en un centro psiquiátrico

El tenista australiano Nick Kyrgios, actual número 25 en el ranking mundial de la ATP, reveló hoy que estuvo en un hospital psiquiátrico porque quería suicidarse, durante el torneo de Wimbledon 2019.

Uno de los jugadores más polémicos del circuito, Kyrgios vivió un 2019 muy problemático, especialmente cuando fue vencido por el español Rafael Nadal en Wimbledon en la segunda ronda.

«Bebía alcohol, tomaba droga, me alejé de mi familia y de mis personas cercanas. Perdí en Wimbledon y cuando me desperté mi padre lloraba sentado en mi cama. Fue el punto de inflexión, me dije ‘Ok, no puedo continuar así’. Acabé en un servicio psiquiátrico en Londres para arreglar mis problemas», contó el tenista australiano.

Kyrgios llegó a jugar con mangas largas para tapar las marcas que se provocaba en los intentos de suicidio: «Si miran con atención pueden ver las marcas de automutilación en mi brazo derecho. Tenía pensamientos de suicidio, no quería levantarme y jugar».

Desde entonces Kyrgios recuperó una senda positiva y fue finalista en Wimbledon el año pasado, cuando cayó ante el serbio Novak Djokovic.

El 25 del mundo de la ATP regresó a la competencia esta semana en Stuttgart, tras una lesión en una rodilla que sufrió en enero pasado, y cayó ante el chino Yibing Wu (64to).

Si vivís en Neuquén allí funciona la Guardia de Atención telefónica de Salud Mental y Adicciones. Si vos o alguien que conoces está viviendo una crisis emocional de cualquier tipo, no dudes en llamar o escribir por WhatsApp para que te contacten al 2995358191. Funciona todos los días las 24 horas, tu llamado es confidencial, personal y gratuito.

En Río Negro, el 21 de septiembre se promulgó la ley N° 5595 mediante la cual la Provincia adhirió a la normativa nacional y creó la Mesa Interministerial para la prevención del suicidio para el abordaje integral de la problemática.

Por el momento, no hay una línea de atención específica, pero te podés comunicar a la Coordinación Provincial de Salud Mental Comunitaria y Adicciones en Viedma. El teléfono es 2920 – 423002, la dirección, Laprida Nº 240 (C.P. 8500 – VIEDMA) y por mail a saludmental@salud.rionegro.gov.ar, dirsaludmentalcomunitariarn@gmail.com.

También está la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones. Buenos Aires N° 155, Viedma con los siguientes teléfonos: Viedma: 2920 – 617309, General Roca: 2984 – 879343, Cipolletti: 299 – 4011110, Bariloche: 2944 – 383398

En todo el país, funciona la ONG conocida como Centro de Atención al Suicida (CAS). El teléfono es el 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 desde todo el país, de lunes a domingo de 8 a 00.

También te podés comunicar con la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación (011) 4379-9402 o por mail a saludmentalnacion@msal.gov.ar.