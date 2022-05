El Peque Schwartzman avanzó a octavos de final en Roland Garros

Diego Schwartzman jugó en un nivel altísimo para instalarse en los octavos de final de Roland Garros, tras vencer en sets corridos al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-3, 6-1 y 6-2.

El Peque, ubicado en el puesto 16 del ranking mundial de la ATP, empleó dos horas y cuarto para doblegar al búlgaro Dimitrov (20), un rival que siempre lo complicó y de hecho está 3-2 abajo en el historial luego de su victoria en el Grand Slam francés.

El argentino continuará su camino en París ante el ganador del partido que animarán más tarde el número uno del mundo y defensor del título, Novak Djokovic, y el esloveno Aljaz Bedene.

Schwartzman, quien había superado en las ronda previas al ruso Andrey Kuznetsov (228) en cuatro sets, y al español Jaume Munar (87), en cinco sets, mostró su mejor versión ante el búlgaro, a quien no vencía desde la final de Estambul de 2016.

El argentino comenzó el partido con dos quiebres de servicio y se puso 3-0 arriba, con tiros profundos y siempre buscando dominar a su rival, así se llevó el set por 6-3.

En el segundo parcial el dominio del Peque fue abrumador y por eso no extrañó el 6-1 con que lo definió y la aprobación desde la platea de su entrenador Juan Ignacio Chela, quien lo aplaudía y alentaba a no bajar el ritmo.

Schwartzman siguió concentrado y pese a quedar 2-0 abajo en el tercer set, se recuperó tras ajustar su devolución y con derechas profundas volvió a pasar al frente para llevarse el set por 6-2 y el partido.

«Jugué en un nivel altísimo, estoy muy contento. Las condiciones de la cancha, muy lenta, me favorecieron ante un rival que siempre me complica», expresó el Peque en diálogo con la prensa ni bien terminó el partido.

