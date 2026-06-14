El emotivo posteo de Lionel Messi, a días de iniciar su sexta participación mundialista

Cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, certamen que, por obvias razones, sería la última función mundialista de Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

A días del estreno del combinado nacional ante Argelia, la Pulga nos llenó de nostalgia en su cuenta de Instagram, con un posteo de imágenes ilustrativo de su extenso y rico historial vistiendo la camiseta albiceleste, la cual lucirá por ¡sexta vez! en copas mundiales.

Bajo la descripción «2️⃣0️⃣0️⃣6️⃣⚽️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣», Messi encabezó la publicación citando su primera experiencia en Alemania 2006, con apenas 19 años, certamen que lo vio jugar poco y sin demasiada trascendencia en el equipo que dirigía José Pekerman.

La siguiente referencia fue el paso por Sudáfrica 2010, una postal inolvidable junto a Diego Armando Maradona como técnico; luego el recuerdo de la final en Brasil 2014, el doloroso paso por Rusia 2018 y, finalmente, la flamante consagración en Qatar 2022.

El Mundial 2026 será el sexto para La Pulga, récord que comparte con el arquero mexicano Guillermo Ochoa y con el delantero portugués Cristiano Ronaldo. Y por eso lucirá una insignia especial en su camiseta.

El argentino podrá convertirse en el máximo goleador en Mundiales, récord que, hasta el momento, ostenta el alemán Miroslav Klose con 16. Detrás le siguen el brasileño Ronaldo (15) y el alemán Gerd Müller (14), mientras que Leo asoma en el cuarto puesto, junto al francés Just Fontaine, con 13 tantos.

Además, el astro argentino podría ser uno de los jugadores con más finales disputadas. Quienes tuvieron esa dicha fueron Pelé (1958, 1962 y 1970), Cafú (1994, 1998 y 2002) y Ronaldo (1994, 1998 y 2002), junto con los alemanes Matthäus (1982, 1986 y 1990) y Pierre Littbarski (1982, 1986 y 1990).