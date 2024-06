Es oficial: Djokovic abandonó el Roland Garros por una lesión y Sinner será el nuevo N°1

El serbio Novak Djokovic anunció su baja de Roland Garros, por problemas en su rodilla derecha, y de esta manera se confirma que el italiano Jannik Sinner será el nuevo N°1 del mundo.

La cuenta oficial de Roland Garros informó en sus redes sociales que “Djokovic se ha retirado por una lesión en la rodilla derecha. Le deseamos a Novak una pronta recuperación”.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw