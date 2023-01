Etcheverry y Podoroska avanzan en Australia y Schwartzman está en duda para el debut

Los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Nadia Podoroska superaron hoy la primera ronda del Abierto de Australia.

Cerúndolo (30º) se impuso sobre su compatriota Guido Pella por 6-4, 6-4, 6-3 en su estreno absoluto en Melbourne, festejó su primera victoria en torneos de Grand Slam y en la próxima ronda se verá las caras con el francés Corentin Moutet, número 51 del ranking ATP.

Tomás Etcheverry (80°) también saboreó un triunfo bautismal en las competencias mayores, luego de eliminar al francés Grégoire Barrére con un marcador de 3-6, 6-3, 6-4, 6-4. El platense, que había sido despedido en R1 en los cuatro majors de la temporada pasada, afrontará un duro escollo en la siguiente fase cuando se cruce ante el italiano Jannick Sinner, vencedor del británico Kyle Edmund en tres sets (6-4, 6-0, 6-2).

La rosarina Nadia Podoroska (192) se anotó con su segunda victoria personal en el Australian Open sin demasiado apremio: le ganó a la francesa Leolia Jeanjean (lucky loser) 6-0, 6-3 en una hora y 16 minutos.

Por mucho más tiempo y con resultado opuesto fue el estreno del santafesino Federico Coria, derrotado en cinco sets por el húngaro Marton Fucsovics 6-4, 7-5, 2-6, 7-6 (8) y 6-2 al cabo de 4 horas, 17 minutos. Coria (76°) sufrió la tercera eliminación consecutiva en la primera ronda del Abierto de Australia, donde nunca pudo ganar un partido.

El bonaerense Sebastián Báez (41°) tampoco pudo con el tenista local Jason Kubler (86°), quien le ganó por un triple 6-4 en el John Caine Arena, tercer estadio en importancia dentro del complejo Melbourne Park.

En el reciento central, Rod Laver Arena, Nadal -primer favorito- cortó su mala racha de resultados (6 derrotas en 7 partidos), aunque con demasiado esfuerzo ante Jack Draper, de 21 años, quien lo exigió durante 3 horas y 41 minutos hasta la resolución del marcador final: 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1.

«Necesitaba la victoria, eso es lo principal. No importa la manera. Lo más importante es la victoria ante un duro rival, uno de los más duros en primera ronda siendo cabeza de serie», admitió en la rueda de prensa posterior al debut.

El español espera tener un compromiso más accesible en la segunda instancia del torneo cuando se enfrente al estadounidense Mackenzie McDonald (63°), verdugo de su compatriota Brandon Nakashima en un luchado juego con marcador de 7-6 (5), 7-6 (1), 1-6, 6-7 (10-12) y 6-4.

V A M O S 🔥



Make that 7️⃣7️⃣ career wins in Melbourne for Nadal!@RafaelNadal • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/HUTYoBilL5