Federer y una frase que ilusiona con su vuelta a Wimbledon

Roger Federer estuvo en la celebración por el aniversario número 100 del Court Central de Wimbledon y reconoció que espera volver a jugar el tradicional Grand Slam en Londres. Gentileza.

En los festejos por el aniversario número 100 del Court Central, la cancha principal de Wimbledon, el suizo Roger Federer se refirió a la posibilidad de volver a jugar el Grand Slam inglés y s bien se sometió a varias operaciones de rodilla en los últimos años que lo marginaron de las canchas, no descartó volver a disputar el certamen una vez más.

“Tuve mucha suerte de poder jugar una gran cantidad partidos en esta pista. Es fantástico estar con todos estos campeones. Recuerdo la emoción de salir acá a jugar contra Pete Sampras en 2001. Espero poder volver al menos una vez más”, comentó Federer luego de la ceremonia de celebración por el aniversario 100 del Court Central, donde estuvieron todos los ganadores y ganadoras.

El tenista suizo fue reconocido como el principal ganador histórico de Wimbledon con ocho títulos -cinco de ellos de manera consecutiva entre 2003 y 2007. Su último partido en el Grand Slam fue en 2021, cuando cayó por los cuartos de final ante el polaco Hubert Hurkacz.

Después de superar dos operaciones de rodilla, la idea del suizo de 40 años es volver al circuito en la Laver Cup que se disputará en setiembre y luego participar del ATP de Basilea, su ciudad natal, a finales de octubre.

Federer se alista para volver a jugar después de superar varias complicaciones físicas y no descartó volver a Wimbledon. Gentileza.

El primero de los títulos que consiguió el gran Roger en la Catedral del tenis, en Londres, fue en 2003 frente a Mark Philippoussis, y el último en 2017 ante Marin Cilic, ambos en apenas tres sets.

Los títulos de Roger Federer en Wimbledon

2003 vs. Mark Philippoussis por 7-6 (5), 6-2 y 7-6 (3)

2004 vs. Andy Roddick por 4-6, 7-5, 7-6 (3) y 6-4

2005 vs. Andy Roddick por 6-2, 7-6 (2) y 6-4

2006 vs. Rafael Nadal por 6-0, 7-6 (5), 6-7 (2) y 6-3

2007 vs. Rafael Nadal por 7-6 (7), 4-6, 7-6 (3), 2-6 y 6-2

2009 vs. Andy Roddick por 5-7, 7-6 (6), 7-6 (5), 3-6 y 16-14

2012 vs. Andy Murray por 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4

2017 vs. Marin Cilic por 6-3, 6-1 y 6-4