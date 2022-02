Federico Coria reemplazará a Delbonis en la Copa Davis

Federico Coria fue elegido por su hermano Guillermo, capitán del equipo argentino de Copa Davis, para reemplazar a Federico Delbonis en la serie con República Checa. Gentileza.

Federico Delbonis, quien quedó eliminado en singles en el ATP 250 de Chile y se bajó del certamen de dobles, no jugará entre el 4 y 5 de marzo la serie ante República Checa en el tradicional Buenos Aires Lawn Tennis Club debido a un problema en su cadera y su reemplazante será Federico Coria.

“Junto a mi equipo de trabajo y cuerpo médico tomamos la decisión de bajarnos del equipo de Copa Davis porque debemos realizar un tratamiento en la cadera, como parte de un necesario proceso que espero pueda beneficiar a mi carrera tenística”, comenzó Delbo en un posteo en su cuenta de Instagram.

El jugador, quien fue parte del equipo argentino que ganó la Copa Davis en 2016, agregó que “estaba muy ilusionado con jugar nuevamente para mi país e intenté todo lo posible para demorarlo, pero estos dolores se agravarán si sigo jugando sin realizar el citado tratamiento”.

“La verdad estoy muy contento. Me hubiese gustado estar en la primera convocatoria y no por la baja de Fede, pero yo estaba preparado por si llegaba a surgir algún inconveniente. Me dijeron que me querían llamar y el corazón se me aceleró”, comentó Fede Coria.

Delbonis utilizó las redes sociales para explicar los motivos que lo llevaron a bajarse del equipo de Copa Davis. Gentileza.

Aseguró que “es una pena por Fede Delbonis y una alegría por mí. Encima la serie es de local, increíble. Deesde este momento está todo bien en casa”, debido a su relación de hermano con el capitán del equipo Guillermo Coria, quien tendrá su estreno como entrenador en la misma cancha donde debutó como jugador de Copa Davis hace 16 años, la Catedral del tenis, y coincidentemente frente al mismo rival.