Fran Cerúndolo bajó a Ruud, pero Etcheverry no pudo con la potencia de Djokovic en París

Francisco Cerúndolo obtuvo hoy una rutilante victoria ante el Top Ten noruego Casper Ruud por 7-5 y 6-4 y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de tenis de París, en Francia, en una jornada en la que su compatriota Tomás Martín Etcheverry perdió previamente frente al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, por 6-3 y 6-2.

Fran Cerúndolo, situado en el puesto 21 del ranking mundial de la ATP, cumplió una gran labor y despachó al noruego Casper Ruud (8), al cabo de 1 hora y 32 minutos de contienda.

De esta manera, Cerúndolo pasó a aventajar el historial contra Ruud, ya anteriormente lo había vencido dos veces, en Bastad 2022 y en el Conde de Godó, en Barcelona, en 2023, y había caído también en dos, la primera en el Masters 1000 de Miami 2022 y la segunda este año en e Masters 1000 de Roma.

Cerúndolo le había ganado en la ronda inicial al francés Gael Monfils (79), mientras que Ruud ingresó a jugar directamente en la segunda ronda.

El argentino enfrentará en los octavos de final del torneo parisino ante el polaco Hubert Hurkacz (11), quien hoy derrotó al español Roberto Bautista Agut (66) por 6-3 y 6-2.

En tanto Tomás Etcheverry, nacido en La Plata y ubicado en el puesto 31, fue superado por Djokovic (1), quien regresa en este torneo al circuito, tras 1 hora y 25 minutos de juego.

El argentino, de 24 años, había perdido con «Nole» la única vez que se habían enfrentado, fue este año en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, sobre superficie de polvo de ladrillo.

