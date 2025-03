La desgarradora confesión de un tenista argentino: «Conviví con pensamientos suicidas»

El tenista Federico Gómez rompió el silencio en las últimas horas y encendió las alarmas en el mundo del deporte. El argentino que llegará esta semana al puesto 135° del ranking ATP, compartió una desgarradora carta en sus redes sociales y reveló que atravesando un proceso de recuperación de sus problemas de salud mental.

Según escribió el nacido en Merlo, atravesó un delicado momento personal y decidió darlo a conocer en su cuenta de Instagram.

«Querido tenis, el deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas. Siento haber tocado fondo, pero a su vez quiero agarrarme de esta situación para agarrar impulso y empujarme hacia arriba para volver a salir a la superficie. No lo he podido hablar con nadie, así que busqué la mejor opción según mi parecer. Esto quizás tome por sorpresa a muchos pero el 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción«, comenzó.

Federico Gómez, tenista argentino que llegará esta semana al puesto 135° del ranking ATP.

En ese sentido, reveló que «los últimos seis meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano. Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo, los cuales se me hace muy difícil expresar pero quería que lo sepan para que puedan entender acciones o comportamientos que posiblemente tuve en este último tiempo y esto busca explicar un poco eso».

El delicado momento del tenista Federico Gómez

El argentino venía de levantar sus primeros tres títulos en 2024, obtuvo los Challenger de Milán, Guayaquil y Triesta. «Me cuesta mucho escribir todo esto sin llorar a más no poder, pero creo que es la mejor decisión que pude haber tomado en este momento para sacarme este gran peso que siento encima y me come la cabeza 24/7», explicó.

En su publicación, Gómez dejó en claro que no decidió escribir su carta en busca de fama, sino que intenta «abrirse un poco». «Poder vivir un poco más en paz haciendo lo que amo que es jugar al tenis», comentó y concluyó que «trabajaré para buscar ese bienestar emocional que alguna vez sentí. Atte, El gordo Gomez».