El blooper de Sebastián Báez en el duelo de argentinos en Chile: ganó el punto y no se dio cuenta

El campeón defensor Sebastián Báez sigue en carrera en el ATP 250 de Santiago. Venció a Francisco Comesaña y se clasificó a los cuartos de final con un blooper. Además, Federico Coria venció al local Alejandro Tabilo y Camilo Ugo Carabelli hizo lo propio ante el brasileño Thiago Monteiro.

El argentino de 24 años eliminó a su compatriota Francisco Comesaña con un trabajoso 6-3, 5-7 y 7-6 (5), tras dos horas y 36 minutos de juego, en un partido que dejó un momento viral.

Los dos grandes amigos, ambos entrenados por Sebastián Gutiérrez, disputaron un tie break de infarto en el set definitivo y, en plena definición, hubo un instante que giró en todas las redes sociales.

Báez sacaba 2-1 en el tie break. Comesaña tiró un drop casi perfecto. Su rival llegó con lo justo para tocar la pelota y, medio segundo después, terminó desplomado sobre el ladrillo. Le salió un passing increíble pero no supo que ganó el punto hasta que no se levantó.

Entonces observó el cartel electrónico, miró sorprendido y, según se leyó en sus labios, se preguntó: «¿Winner?».

Comesaña cruzó la red para ver si el pique estaba bien y, una vez confirmado, le contó a su amigo el puntazo que acababa de meter y que no había podido apreciar.

He had no idea it went in! 🤯



How on earth did @sebaabaez7 pull this off!?#MovistarChileOpen pic.twitter.com/brJxb4FTGM