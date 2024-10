La polémica declaración de Jannik Sinner tras ganar más de seis millones de dólares: «No juego por dinero»

Luego de la exhibición en Six Kings Slam, se conocieron los exorbitantes premios que recibieron los participantes, quienes embolsaron 1.5 millones de dólares solo por acudir. Sin embargo, Jannik Sinner sorprendió al referirse a esta situación y generó polémica.

Aunque los premios aumentaban notoriamente a medida que los jugadores avanzaban de fase, como fue el caso del italiano, quien eliminó al ruso Daniil Medvedev (5°), al legendario Novak Djokovic y al español Carlos Alcaraz (2°), para levantar el título en el evento realizado en Arabia Saudita y llevarse seis millones de dólares. Una cifra que superó ampliamente a las últimas ediciones del Abierto de Australia (2.1), Roland Garros (2.6), Wimbledon (3.4) y US Open (3.6).

Las declaraciones de Sinner tras su participación en el Six Kings Slam

Sin embargo, Sinner sorprendió al asegurar que «no juego por dinero, es muy simple. Claro que es un lindo premio y todo, pero fui allí porque estaban probablemente los seis mejores jugadores del mundo y puedes medirte ante ellos. También fue un evento bonito y agradable, aún no conocía Riad. Al regresar como ganador para mí fue más como: ‘bueno, he jugado los partidos de manera correcta y ojalá me ayude a mejorar como jugador para el futuro'», reveló el número uno del mundo en declaraciones al medio Eurosport.

En ese sentido, el italiano, que aún no se despegó de la apelación presentada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), agregó: «Por supuesto que el dinero es importante, pero no tanto. Vivo una buena vida incluso sin ese dinero. Es mucho más importante la salud que tengo, la familia que tengo y estar rodeado de las personas adecuadas. El dinero es simplemente un extra».

Antes de su tercera participación consecutiva en las ATP Finals, Sinner dirá presente en el Masters 1000 de París, donde aún no superó octavos de final. Su debut será ante el ganador del duelo entre el estadounidense Ben Shelton (23°) y el canadiense Félix Auger-Aliassime (19°).