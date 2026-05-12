El folklore en su estado más genuino: la mística de los Carabajal desembarca en el Valle

La provincia de Neuquén se prepara para recibir a dos de las figuras más trascendentales del cancionero popular argentino, Cuti y Roberto Carabajal. Los músicos, herederos y protagonistas de una de las dinastías más importantes del folklore nacional, desembarcan en la región para compartir su arte y esa mística santiagueña que los ha convertido en leyendas vivas de la cultura popular.

Los Carabajal, familia, chacarera, patio y peñas

Decir Carabajal es hablar de la columna vertebral de la música de Santiago del Estero. No solo modernizaron el sonido de la chacarera sino que lo hicieron sin perder la esencia del patio de tierra, de la espontaneidad de la guitarreada, de la improvisación. Cuti, integrante de la mítica formación de «Los Carabajal» y autor de clásicos que hoy son parte de nuestro patrimonio musical, supo mezclar la tradición con arreglos innovadores.

Junto a Roberto en la voz y la guitarra que recorrieron los festivales más importantes del mundo, consolidando un dúo que, desde finales de los años 80, marcó un antes y un después en las peñas y escenarios del país. Como «guardianes» del legado que inició Don Carlos, llevaron el apellido Carabajal al resto del mundo.

La visita de estos referentes no será en solitario, ya que los acompañan sus sobrinos Dipi y Juan Carabajal, quienes forman un dúo de folklore de altísimo nivel. Saúl Agustín «Dipi» Carabajal es nieto del legendario Carlos Carabajal y hermano de Roxana.

Como otros integrantes de su familia se formó en las peñas de La Banda junto a su tío Demi, grabó con su tío Peteco y compartió escenario con Divididos. Dipi trae bajo el brazo su tercer disco solista titulado «Brasero». Junto a Juan, serán los encargados de la apertura musical en la proyección del documental «La vuelta de Robinson» este jueves 14 de mayo a las 20 h en el Cine Teatro Español, aportando el sello de una familia que parece eterna.

Los Carabajal por el Alto Valle, música y gastronomía

La gira de los Carabajal por el Alto Valle incluirá un recorrido por diferentes peñas locales, pero tendrá su broche de oro con un evento pensado para los sentidos. El domingo 17 de mayo, desde las 13, el espacio Chacrita La Luna en Plottier será el escenario de un «Almuerzo Criollo con sabor a Folklore».

La propuesta combina la música de Cuti y Roberto con una experiencia gastronómica de seis pasos diseñada por Almendras del Limay. El menú promete un viaje por sabores autóctonos que inicia con una bienvenida de tortas fritas y almendras especiadas acompañadas por un vino Rosé de Bodega Mabellini.

La recepción incluye escabeches de berenjenas ahumadas con piñones y panes caseros con chicharrón, seguidos por un plato principal de brasas con matambre, costilla, vacío, chorizo y pollo. Para el cierre, se servirá flan casero con dulce de leche y una sobremesa que invita a disfrutar sin prisas con té de la chacra, cookies y garrapiñadas de almendras.

Para quienes deseen ser parte de este encuentro íntimo con los referentes de La Banda, la organización informó que las entradas tienen costo, son limitadas y se requiere reserva previa al número 2994204550. El evento, que se extenderá hasta las 17 en la calle Las Bandurrias 2340 de Plottier, se realizará bajo la modalidad de mesas compartidas para rescatar ese espíritu de comunidad y guitarreada que caracteriza a la familia Carabajal.