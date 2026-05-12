Procesaron a la ex fiscal Viviana Fein por irregularidades en la investigación de la muerte de Nisman

El juez federal Julián Ercolini procesó este martes a la ex fiscal Viviana Fein por el presunto delito de encubrimiento agravado en la causa que investiga irregularidades durante la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Además, dispuso un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos.

Según la resolución judicial, Fein “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios” en el departamento de Puerto Madero donde Nisman fue hallado muerto en enero de 2015. El magistrado reiteró en el fallo que, para la Justicia, está probado que el fiscal fue asesinado.

Alberto Nisman.

“Situación de descontrol” en la escena

En el procesamiento, Ercolini sostuvo que las acciones y omisiones de la entonces fiscal permitieron la alteración de la escena del crimen y afectaron el desarrollo de la investigación.

El fallo describe una serie de presuntas irregularidades ocurridas durante las primeras horas del procedimiento, entre ellas la falta de control sobre las personas presentes en el lugar, la libre circulación dentro del departamento y deficiencias en la preservación de pruebas clave.

Entre las observaciones más graves, el juez mencionó que el arma utilizada en el hecho habría permanecido en distintos sectores del departamento sin la debida cadena de custodia.

Además, cuestionó que Fein ingresara a la escena sin la vestimenta adecuada y que no adoptara medidas para revertir “la situación de descontrol” que, según la resolución, existía en el lugar.

La investigación sobre la muerte de Nisman

Nisman investigaba el atentado contra la Atentado a la AMIA y días antes de morir había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del ataque a raíz del Memorándum con Irán.

El fiscal fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento del complejo Le Parc, en Puerto Madero, durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015.

La defensa de Fein

Durante su declaración indagatoria realizada en febrero, la ex fiscal rechazó las acusaciones, defendió su actuación y aseguró que la imputación se basa en “conjeturas”. También sostuvo que se intenta responsabilizar a quienes participaron de la investigación inicial por el fracaso de la causa.

La imputación impulsada por el fiscal Eduardo Taiano podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña por la defensa de Fein.

En la causa también se encuentran procesados el técnico informático Diego Lagomarsino, señalado como quien entregó el arma utilizada por Nisman, y custodios del fiscal, acusados de incumplimiento de deberes.

Con información de Infobae.