Boleto docente gratuito en Neuquén: ATEN confirmó el primer tramo donde funcionará

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN) firmó este martes el acta de la Mesa Técnica de Transporte donde se definió el primer tramo del boleto docente gratuito en otras dos localidades de la provincia.

En principio, el boleto funcionará para los docentes que se trasladen entre San Martin y Junín de los Andes. No obstante, desde el gremio aseguraron que se extenderá a otras localidades.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Marisabel Granada, representante del gremio, remarcó que el boleto para este trayecto interurbano «es un pedido histórico de la zona» por la cantidad de docentes que se movilizan entre las localidades.

El antecedente de la paritaria 2026

Recordó que en el acuerdo salarial 2026 firmado entre el gobierno provincial y el sindicato incluía la creación de una mesa técnica para abordar el boleto docente por zonas.

«Hoy lo que hicimos fue firmar el acuerdo que contempla a los docentes de San Martín y Junín«, explicó Granada, y agregó que se dará continuidad a la mesa para evaluar en qué próximo tramo se aplicará el beneficio.

El gremio anunció que el boleto será efectivo a partir del próximo 18 de mayo y que incluye a «cualquier docente que por su carga horaria tenga que trasladarse».