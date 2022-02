Las perlitas del regreso de Del Potro y la ovación del público en Buenos Aires

El Argentina Open ha tenido pocas noches tan especiales como la de hoy. El regreso de Juan Martín Del Potro después de dos años y medio de inactividad despertó una enorme expectativa.

El público llenó la cancha principal del Buenos Aires Lawn Tennis, llamada Guillermo Vilas, y le dio una gran ovación cuando ingresó al estadio.

