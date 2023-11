Los jugadores explotaron en redes sociales contra la organización del Masters 1000 de París

«Bonita manera de ayudar a uno de los mejores jugadores del mundo a recuperarse. Qué broma», escribió el noruego Casper Ruud en apoyo a su colega, el italiano Jannik Sinner, quien tuvo que abandonar el Masters 1000 de Paris para evitar sobrecargar su físico por la acumulación de partidos.

Jannik Sinner terminó su partido de 16avos de final en la madrugada de este jueves y unas horas más tarde renunció al torneo por no tener un tiempo prudente para descansar antes de afrontar el partido de octavos de final contra el australiano Alex de Miñaur.

El italiano de 22 años señaló el «cansancio» para justificar su decisión, mientras se multiplicaron las críticas al torneo por parte de jugadores profesionales.

Más tarde, el jugador explicó su retirada en X (antiguo Twitter): «Lamento anunciar que me retiro del partido de hoy en Bercy. Terminé el partido cuando eran casi las 3 de la mañana y no me acosté hasta unas horas más tarde. Tuve menos de 12 horas para descansar y prepararme para el próximo partido».

«Tengo que tomar la decisión correcta para mi salud y mi cuerpo. Las semanas que vienen con las Finales ATP en casa y la Copa Davis serán muy importantes, ahora me concentro en prepararme para estos eventos importantes. ¡Nos vemos en Turín! ¡Fuerza!», añadió en un segundo mensaje.

Triple finalista del Grand Slam y número ocho mundial, el noruego Casper Ruud, eliminado el miércoles por Francisco Cerúndolo, también se mostró crítico con la organización.

«Bravo ATP, bonita manera de ayudar a uno de los mejores jugadores del mundo a recuperarse y a estar preparado lo antes posible cuando finalizó su partido precedente a las 2h37 min de la mañana. 14h30 para recuperar. Qué broma», escribió el noruego.

Bravo @atptour 👏👏 way to help one of the best players in the world recover and be as ready as possible when he finished his previous match at 2:37 am this morning👍👍 14,5 hours to recover.. what a joke🤦 https://t.co/X5GsgY7scj